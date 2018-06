Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

THYSSENKRUPP - Heinrich Hiesinger, der Vorstandschef des Mischkonzerns Thyssenkrupp erhält einen der gefürchteten Briefe des US-Investors Elliott. Der stellt die Auslagerung der Stahlsparte in Frage, jedenfalls zu den aktuellen Konditionen. Darüber zeigt sich dem Vernehmen nach intern auch Großaktionär Cevian unglücklich. (FAZ S. 22)

COMMERZBANK - Commerzbank-Vorstandschef Martin Zielke baut die Organisation der zweitgrößten deutschen Privatbank radikal um. Er will das Institut schneller und effizienter machen. Doch viele Mitarbeiter sind wegen des Stellenabbaus, der vielerorts gerade erst umgesetzt wird, verunsichert. (Handelsblatt S. 29)

TELEFONICA - Seit Monaten fragt sich die Telekombranche, was der spanische Konzern Telefonica mit seiner deutschen Mobilfunktochter vorhat. Konzernchef Jose Maria Alvarez-Pallete versichert nun, dass er weder an einen Ausstieg denkt, noch Anteile verkaufen oder sich einen Partner suchen will. "Deutschland ist strategisch wichtig für uns", sagt er im Handelsblatt-Interview. Telefonica, zunächst mit der Marke O2 in Deutschland aktiv, übernahm 2014 den Mobilfunker E-Plus und stieg dadurch gemessen an der Kundenzahl zum größten Mobilfunker Deutschlands auf. "Wenn wir verkaufen wollten, hätten wir nicht 8,5 Milliarden Euro für E-Plus bezahlt", so Pallete. Die Qualitätsprobleme erklärt er mit der Zusammenlegung der beiden Netze. "Wir haben für den Umbau länger gebraucht, als wir intern dachten", räumt er ein. Bis zum Jahresende soll die Integration aber abgeschlossen sein. (Handelsblatt S. 16)

- Alle Angaben ohne Gewähr.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/pi/mgo

(END) Dow Jones Newswires

June 11, 2018 00:20 ET (04:20 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.