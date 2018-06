Folgende Indexänderungen werden zum genannten Handelsbeginn wirksam:

=== + MDAX (per 18. Juni) NEUAUFNAHME - Scout24 - Delivery Hero - Puma HERAUSNAHME - Stada - Krones - alstria-office + TecDAX (per 18. Juni) NEUAUFNAHME - Siemens Healthineers HERAUSNAHME - Aumann + SDAX (per 18. Juni) NEUAUFNAHME - Krones - alstria-office - DWS - Hellofresh - Aumann HERAUSNAHME - Diebold Nixdorf - bet-at-home - Scout24 - Delivery Hero - Puma + FTSE-100 (per 18. Juni) NEUAUFNAHME - Ocado Group - GVC Holdings HERAUSNAHME - G4S - Mediclinic International ===

