Französische Bauern wehren sich gegen Agrarimporte und wollen Ölraffinerien und Treibstofflager blockieren. Wie französische Medien am Sonntag unter Berufung auf den Bauerndachverband FNSEA berichteten, richtet sich der Protest vor allem gegen die Einfuhr von Palmöl aus Asien zur Herstellung von Biokraftstoff. Heimische Bauern könnten stattdessen Sonnenblumen- oder Rapsöl liefern, das aber teurer sei. Laut Nachrichtenagentur AFP gab es am Sonntagabend eine Blockade eines Treibstoffdepots in Vatry südlich von Reims. Die Aktionen sollen bis zum Mittwoch dauern./cb/DP/stw

