H&D Wireless, Schwedens führender Hersteller von IoT-Konnektivitätsmodulen und IoT + RTLS Cloud-Plattformlösungen für die Industrie, wurde innerhalb von einer Woche mit drei Vorproduktionsbestellungen für das SPB228 WLAN + Bluetooth Combo-Modul ausgezeichnet. Der Gesamtwert beträgt 15.000 USD.



Die Kunden befinden sich in Nordeuropa und haben sich der Bereitstellung von Computer-on-Modules für industrielle Computersysteme verschrieben.



"Wir freuen uns, dass wir innerhalb kurzer Zeit mehrere Vorproduktionsbestellungen für SBP228 erhalten haben. Dies zeigt, dass unsere angeboten Module die Zeit vom Prototyp bis zur Serienfertigung drastisch verkürzen", sagte Pär Bergsten, CEO und Gründer von H&D Wireless.



H&D gibt stolz bekannt, bis heute 14 "Design-ins" (der Schritt vor der Serienfertigung) des SPB228 vorweisen zu können, 2 mehr als im Januar 2018.



Europa dominiert den industriellen PC-Markt, der ein durchschnittliches jährliches Wachstum von über 10 % verzeichnet (Quelle: TMR Analysis). Der Markt für das industrielle IoT wächst rasant und für 2022 wird von einem Wert von 225 Mrd. USD ausgegangen (Markets & Markets Research).



Für das SPB228 haben Entwickler zahlreiche Anwendungen als Ziel:



- Leistungsfähige und sichere Steuer- und Überwachungssysteme für die Industrie



- Verbraucherelektronikgeräte wie Gaming und mobiles Computing



- Leistungsfähige Smart Home-Systeme wie Video, Audio, Sicherheit sowie Steuer- und Überwachungssysteme



Das Modul integriert alle Funktionen eines WLAN 2x2 MU-MIMO, Dualband und Bluetooth 5 und ist problemlos in Linux-Plattformen einsetzbar. Formfaktor M.2, energiesparend, FCC-, IC- und CE-zertifiziert.



Informationen zu H&D Wireless:



H&D Wireless ist ein schwedischer Lösungsanbieter für Internet of Things (IoT) und Real-Time Location Services (RTLS + GPS) mit der Griffin-Cloud-Plattform und GEPS. H&D Wireless wurde 2009 gegründet und zählt zu den schwedischen IoT-Unternehmen mit dem rasantesten Wachstum und den meisten Auszeichnungen. Bislang lieferte es weltweit mehr als 1.100.000 kabellose Produkte für IoT- und M2M-Anwendungen aus. Das Unternehmen entwickelt und liefert Lösungen für die industrielle Digitalisierung und Optimierung mit GEPS, einschließlich integrierter künstlicher Intelligenz, was allgemein als Industrie 4.0 oder Smart Factory bezeichnet wird. H&D Wireless-Aktien werden seit Dezember 2017 an der Nasdaq First North in Stockholm gehandelt. FNCA Sweden AB ist als zertifizierter Berater bestellt.



H&D Wireless AB ist nach der EU-Marktmissbrauchsverordnung verpflichtet, diese Art von Informationen zu veröffentlichen. Die Informationen wurden von der unten genannten Kontaktperson um 08:00 CET am 8. Juni 2018 für die Veröffentlichung bereitgestellt.



