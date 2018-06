Binnen 14 Tagen muss Daimler-Chef Dieter Zetsche zum zweiten Mal beim Verkehrsminister antreten. Steht eine Beichte in Sachen Diesel an?

Durchatmen. Hier ist Dieter Zetsche noch unter Freunden. Der Daimler-Chef verschränkt die Hände und nimmt in der ersten Reihe im Audimax der Berliner Business School ESMT Platz. Neben ihm sitzen Lufthansa-Chef Carsten Spohr und Airbus-CEO Tom Enders. Die drei Manager sind vergangenen Donnerstag in die Hauptstadt gereist, um über den technologischen Wandel im Allgemeinen und im Mobilitätssektor im Speziellen zu sprechen.

Zetsche ist als Erster an der Reihe. Er hält eine kurze Rede. "Im vergangenen Jahrzehnt hat sich die Welt schneller verändert als jemals zuvor", sagt der 65-Jährige vor den Studenten. Man müsse sich nur mal erinnern, was es 2008 alles noch nicht gegeben habe. "Zum Beispiel WhatsApp, iPads, Bitcoin, Airbnb, Car2go oder Tinder", sagt Zetsche. Diese cleveren Plattformen und Produkte seien noch nicht lange auf dem Markt, hätten aber die Art und Weise, wie wir leben, bereits fundamental geändert. Dann spult der Daimler-Chef sein Standardrepertoire über die Neuerfindung des Automobils ab. Es ist ein Heimspiel, es gibt Applaus von allen Seiten. Der Dax-Manager leitet das Kuratorium der ESMT-Stiftung. Und Daimler zählt zu den Gründungsmitgliedern der Hochschule. Kritische Fragen muss er in dieser Umgebung nicht fürchten.

An diesem Montag muss sich der Daimler-Chef ...

Den vollständigen Artikel lesen ...