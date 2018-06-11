FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 11.06.2018 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 12.06.2018 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.
THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 11.06.2018. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 12.06.2018.
INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST
1PH XFRA KYG2133W1087 CHINA RES PH.HE.HD-,00025 0.012 EUR
DDR2 XFRA US23317H8549 DDR CORP. NEW 0.324 EUR
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DDR2 XFRA US23317H8549 DDR CORP. NEW 0.324 EUR