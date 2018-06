Der wöchentliche Blick auf die Wirtschaftswelt von Robert Jakob

In ihrer rohen Plumpheit ist die Trump Administration glücklicherweise kalkulierbar. Wenn also der Präsidentenberater Kudlow durchsickern lässt, dass sich die USA nicht einmal mehr an die Regeln der Welthandelsorganisation halten, welche sie selbst aufgestellt haben, dürfte eines klar sein: Wenn die WTO die amerikanischen Strafzölle für Unrecht erklärt und die erwartete Milliardenstrafe verhängt, wird die Trump Administration sie einfach nicht bezahlen.

Auch in der Vergangenheit haben die USA des Öfteren ihre Rechnungen nicht bezahlt, sei es gegenüber der UNO oder sei es gegenüber deren Ableger UNESCO. Da die einseitig verhängten Strafzölle auf Aluminium und Stahl seit Anfang Juni laufen, müssen die Kanadier, Mexikaner und Europäer sofort in gleichem Ausmass reagieren. Denn sonst verlieren sie Monat für Monat unwiederbringlich Geld. Erst wenn Strafzölle in gleicher Höhe erhoben werden, können sie sicher sein, dass Uncle Sam sie nicht im Leeren stehen lässt. Denn die WTO wird für ihr Urteil viel Zeit brauchen.

Trumps ...

