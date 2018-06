Die Lions Gate Entertainment Corp. (ISIN: CA5359194019, NYSE: LGF.A) mit Firmensitz in Santa Monica, Kalifornien, wird an ihre Aktionäre eine Quartalsdividende in Höhe von 9 US-Cents je Aktie ausgeschütten. Auf das Jahr hochgerechnet liegt die Gesamtausschüttung damit bei 0,36 US-Dollar. Beim aktuellen Börsenkurs von 23,83 US-Dollar (Stand: 8. Juni 2018) entspricht das einer derzeitigen Dividendenrendite von 1,51 Prozent. Aktionäre erhalten ...

