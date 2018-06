Stockholm IT Ventures AB (Frankfurter Wertpapierbörse: SVAB - ISIN SE 0006027546), ein schwedisches Technologieunternehmen, das sich auf das saubere, effiziente und kostengünstige Kryptowährungs-Mining spezialisiert hat, gibt heute den Start des Private Sales für ihren Bytemine (BYTM) Token bekannt. Um am Private Sale teilzunehmen, sollten sich interessierte Anleger auf der Bytemine-Website www.bytemine.io entsprechend informieren, die Anmeldung erfolgt über die Telegramm-Gruppe t.me/bytemine. Alle interessierten Parteien müssen zuerst durch einen "Know-your-Customer-Prozess (KYC)" verifiziert werden. Der Private Sale steht allen Interessierten offen, die EUR20.000 oder mehr investieren. Bytemine (BYTM) ist Vorreiter eines neuen Mining-Ökosystems, das den Markt der Kryptowährung stark verändern wird. Stockholm IT Ventures konzentriert sich auf die Nutzung neuer Technologien und Anwendungen und wird von einem Team erfahrener Führungskräfte geleitet, das über das nötige Know-how verfügen, ihre zukunftsorientierte Vision umzusetzen. Das neue Bytemine-Token-Modell nutzt eine skalierbare und nachhaltige Plattform, die auf dem Fundament der effizienten und kostengünstigen schwedischen Energiewirtschaft aufbaut und den Aktionären langfristig eine positive Rendite bietet. "Wir haben ein konkurrenzloses Ökosystem geschaffen, indem sich die Blockchain-Technologie mit unserem Bytemine ICO grundlegend verändern wird", sagte Anthony Norman, CEO von Stockholm IT Ventures AB. "Bis jetzt hat der Markt unter einem kurzfristigen Blick auf diese sich schnell entwickelnde Welt gelitten. Wir bewegen uns in Richtung unserer langfristigen Vision, die die Profitabilität des Minings mit der Stabilität der "Tokenisierung" verbindet und dadurch umwelt- und sozialverträgliches Krypto-Mining für die Blockchain erbringt. Damit schaffen wir eine neue globale und leistungsfähige Plattform für Transaktionen. " Das Konzept von Bytemine besteht darin, Token-Inhabern die Chance zu geben, vom Mining in verschiedenen Kryptowährungen zu profitieren, ohne dass sie selbst die technischen Kenntnisse dazu haben müssen. Bytemine-Token-Inhaber kaufen effektiv einen Anteil an einem zentralisierten Mining-Pool, der von einem hochmodernen Datenzentrum in Töreboda, Schweden, gesteuert wird. Die Erträge aus den verschiedenen Mining-Aktivitäten werden innerhalb des Pools gesammelt, was wiederum den Wert des Bytemine-Tokens erhöht. Über Stockholm IT Ventures AB Stockholm IT Ventures AB ist eine schwedische Aktiengesellschaft, die seit 2014 unter dem Tickersymbol SVAB an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert ist. Das Unternehmen konzentriert sich auf sauberes, effizientes und kostengünstiges Kryptowährungs-Mining und sowie auf Blockchain-Technologie. Alle Mining-Aktivitäten sollen saubere und nachhaltige Energie aus Wasserkraftwerken in Nordeuropa sowie Chip-Technologien nutzen, die im Vergleich zu gewöhnlichem Bitcoin-Mining deutlich weniger Energie benötigen. Die Stockholm IT Ventures-Aktie ist eine grüne Investition in die Kryptowährungstechnologie. Für weitere Informationen, besuchen Sie www.stockholmit.co. Sie können sie auch auf Facebook, Twitter und LinkedIn finden. Details zum Bytemine (BYTM) Token und Whitepaper des Unternehmens finden Sie hier: www.bytemine.io. Medienkontakte: Vibrate Communications für Stockholm IT Ventures leslie@vibratecommunications.com tyrone@vibratecommunications.com 11.06.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Stockholm IT Ventures AB Tegeluddsvägen 31 115 40 Stockholm Schweden Telefon: +44 207 148 6262 Internet: www.stockholmit.co ISIN: SE0006027546 WKN: A116BG Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, München, Stuttgart, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP News-Service 694011 11.06.2018

ISIN SE0006027546

AXC0057 2018-06-11/07:55