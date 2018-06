Singapur - In Vorbereitung des vielleicht wichtigsten Treffen ihrer bisherigen politischen Karriere warten US-Präsident Donald Trump und Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un in Singapur auf den Gipfelstart. Beide waren am Sonntag in den südostasiatischen Stadtstaat eingeflogen - Trump an Bord der Regierungsmaschine Air Force One, Kim mit einem Flugzeug der Air China.

Der eigentliche Gipfel soll am Dienstag über die Bühne gehen. Möglicherweise gibt es aber noch diskrete Gespräche zur Vorbereitung, bevor sich Trump und Kim dann erstmals die Hand schütteln.

In US-Medien wurde am Sonntag gemutmasst, Trump und Kim könnten versuchen, ihre bislang untrschiedlichen Definitionen des schwammigen Begriffes "Denuklearisierung" anzugleichen. Die atomare Abrüstung ist das Hauptanliegen der USA. Aber beide Seiten haben ein unterschiedliches Verständnis, was dieser Begriff der atomaren Abrüstung alles umfasst und in welchem Zeitraum abgerüstet werden soll.

Auch die Vorbereitungen für einen Friedensvertrag oder die Aufnahme diplomatischer Beziehungen könnten eine Rolle spielen. ...

