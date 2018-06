Im Dax waren weiterhin die Bären am Drücker. Das negative Wettermomentum der Vorwoche war das optimale Umfeld für die bearishen Marktteilnehmer. Insbesondere zum Ende der Woche zeigte sich das befürchtete Ungemach aus deutlich negativer Wetterlage und Oberhand der Börsenbären mit deutlichen Rückgängen im Markt. In der ersten Wochenhälfte verlief die Marktentwicklung in stabilen Bahnen. Zum Handelsstart ...

Den vollständigen Artikel lesen ...