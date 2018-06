Mountain View (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Alphabet-Aktie (ISIN: US02079K3059, WKN: A14Y6F, Ticker-Symbol: ABEA, Nasdaq-Symbol: GOOGL) nach Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 1.360,00 Euro oder 970,00 Euro? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Alphabet-Aktie auf einen Blick zusammengestellt. Alphabet Inc. hat am 23. April die Zahlen für das erste Quartal 2018 veröffentlicht. Wie aus der Veröffen. [mehr] aktiencheck.de Deutsche Bank-Aktie: Rückzug von Leerverkäufer Two Sigma Investments! Aktiennews Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Leerverkäufer Two Sigma Investments, LP verringert Netto-Leerverkaufsposition in Aktien der Deutsche Bank AG moderat: Die Leerverkäufer von Two Sigma Investments, LP haben ihr Short-Engagement in den Aktien des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) ein Stück weit reduziert. Die Finanzprofis von Two Sigma Investments, LP mit Sitz in New York, USA, haben am 07.06.2018 ihre Netto-Leerverkaufsposition in den. [mehr] aktiencheck.de Dialog Semiconductor-Aktie: Short-Attacke von BlackRock Investment Management fortgesetzt - Aktiennews Kirchheim-Nabern (www.aktiencheck.de) - Leerverkäufer BlackRock Investment Management (UK) Limited baut Netto-Leerverkaufsposition in Aktien der Dialog Semiconductor plc. wieder aus: Die Leerverkäufer des Hedgefonds BlackRock Investment Management (UK) Limited setzen ihre Short-Attacke auf die Aktien des Smartphone-Zulieferers Dialog Semiconductor plc (ISIN: GB0059822006, WKN, 927200, Ticker-Symbol: DLG, NASDAQ OTC-Symbol: DLGNF) fort. Die Finanzprofis des Hedgefonds BlackRock Investment Management (UK. [mehr] Kolumnen mehr > Robert Schröder CropEnergies: Aus dem Gröbsten raus? CropEnergies, ein Tochterunternehmen von Südzucker, aus Mannheim, Bioethanol-Hersteller sowie Konkurrent von Verbio hat eine massive Crash-Bewegung hinter sich. Hauptgrund für den dramatischen Kurseinbruch seit September 2017 um 58 Prozent (Mai-Tief 2018 bei 4,95 EUR) war die Unsicherheit, welche politischen Rahmenbedingungen auf EU-Ebene nach 2020 geschaffen werden können. Außerdem war/ist das Thema der Billigimporte aus zum Beispiel Argentinien für die Anleger weiterhin ein wichtiges Thema. Die Aktie von CropEngergie hat sich in den letzten Wochen deutlich von den Jahrestiefs erholen können. Mit dem jüngstenWochenhoch bei 6,30 EUR ist der Kurs bereits wieder um . [mehr] Philip Hopf Bitcoin/Ethereum - Herr, schmeiß Volatilität herab! Bald ist es soweit und wir sehen uns gezwungen, unsere religiöse Seite zu entdecken und höhere Gewalten wie Gott, Buddha, Allah oder Jürgen Klinsmann um Hilfe anzurufen. Wobei unsere Wahl nach allen sakralen Schlamasseln der Geschichte wohl klar auf letztgenannten fallen würde. Jedenfalls muss hier etwas passieren, das den Markt aus seiner momentanen Zwangsjacke, dem Bereich zwischen dem 61.8%- und 78.6%-Retracement befreit. Der nötige Befreiungsschlag, den wir erwarten wie den Messias, wäre ein Ausbruch über $7771, dem 61.8%-Retracement. Diesen Widerstand müssen die Bullen nach wie vor überschreiten, um uns eine erste Indikation zu liefern, dass wir uns auf dem Rückweg in die übergeordnete Aufwärtsbewegung befinden. . [mehr] Halvers Woche: "Um den politischen Fall Europas zu verhindern, akzeptiert man den Fall der Stabilitätsunion" Halver überlegt, wie sinnvoll ein Zusammenhalt der Eurozone um jeden Preis sei, ob sich die EU zu einer Vernunftsehe entwickele und wie mit den Schuldenbergen umgegangen werden könne, die mit dem Siegeszug Populisten drohten. 8. Juni 2018. MÜNCHEN (Baader Bank). Habemus Regierung: In Italien hat sich dann doch noch ein populistisches Regierungsbündnis aus 5-Sterne-Bewegung und Lega Nord gefunden. Obwohl von diesen Polit-Frischlingen wenig Europa-Freundlichkeit, dafür aber viel -Grausamkeit kommen wird, sind EU und Eurozone überglücklich, dass vorerst eine politische Krise in Italien mit Lähmungs- und Zersetzungspotenzial für ganz Europa ausbleibt. Brüssel ist dem Herrg. [mehr] Analysen / Aktien mehr > Aktien Global

