San Jose (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der PayPal-Aktie (ISIN: US70450Y1038, WKN: A14R7U, Ticker-Symbol: 2PP, NASDAQ-Symbol: PYPLV) nach Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 100,00 USD oder 75,00 USD? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur PayPal-Aktie auf einen Blick zusammengestellt. PayPal Holdings Inc. hat am 25. April die Zahlen zum ersten Quartal 2018 bekannt gegeben. Wie der Meldung der Fina. [mehr] aktiencheck.de Alphabet-Aktie: 1.360 oder 970 USD? Kursziele und Ratings der Analysten nach Q1-Zahlen auf einen Blick - Aktiennews Mountain View (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Alphabet-Aktie (ISIN: US02079K3059, WKN: A14Y6F, Ticker-Symbol: ABEA, Nasdaq-Symbol: GOOGL) nach Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 1.360,00 Euro oder 970,00 Euro? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Alphabet-Aktie auf einen Blick zusammengestellt. Alphabet Inc. hat am 23. April die Zahlen für das erste Quartal 2018 veröffentlicht. Wie aus der Veröffen. [mehr] aktiencheck.de Deutsche Bank-Aktie: Rückzug von Leerverkäufer Two Sigma Investments! Aktiennews Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Leerverkäufer Two Sigma Investments, LP verringert Netto-Leerverkaufsposition in Aktien der Deutsche Bank AG moderat: Die Leerverkäufer von Two Sigma Investments, LP haben ihr Short-Engagement in den Aktien des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) ein Stück weit reduziert. Die Finanzprofis von Two Sigma Investments, LP mit Sitz in New York, USA, haben am 07.06.2018 ihre Netto-Leerverkaufsposition in den. [mehr] Kolumnen mehr > Timo Emden DAX vor Ablenkung der Notenbanksitzungen von dem zuletzt dominierenden G7-Gipfel Auf dem Frankfurter Börsenparkett könnte zu Wochenbeginn einer stürmischer Wind wehen. Der G7-Gipfel hat nicht die erwünschten Ergebnisse hervorbringen können. Es knistert derzeit gehörig im Gebälk der G7-Staaten. Fest steht lediglich die Einigkeit über die Uneinigkeit. Zur Wochenmitte rückt die geldpolitische Lagebeurteilung der US-Notenbank in den Mittelpunkt. Am Donnerstag folgt die EZB und am Freitag die Bank of Japan (BoJ). Damit könnten Börsianer von den zuletzt dominierenden G7-Spekulationen abgelenkt werden. Während die Zinsmühle in den USA weiter rotieren dürfte, schlägt sich die EZB mit ihrem Anleihenpaket herum. Dass die FED das Leitzinsniv. [mehr] Jörg Scherer Dialog Semiconductor (Weekly) - Intakter Abwärtstrend Intakter Abwärtstrend Seit gut 15 Monaten haben Dialog-Aktionare einen schweren Stand. Durch die charttechnische Brille betrachtet lastet ein abgeschlossenes Doppeltopp sowie der intakte Abwärtstrend der letzten Monate auf dem Papier. In diesem Zusammenhang sorgten zuletzt das Abgleiten unter den horizontalen Auffangbereich bei rund 20/19 EUR für eine Bestätigung der grundsätzlichen Baissetendenz (siehe "HSBC Daily Trading" vom 5. April). In die gleiche . [mehr] Tesla, Apple, Netflix - Bullenmarkt oder Seitwärtstrend? Der Bullenmarkt stirbt nicht an Altersschwäche und die J.P. Morgan-Experten prognostizieren noch für 18 bis 24 Monate das Anhalten der Rally am US-Markt. Jedoch sollten sich Anleger davon nicht blenden lassen und gerade bei Einzeltiteln die individuelle Situation des Unternehmens betrachten. Dass dabei auch Analystenmeinungen nicht das Maß aller Dinge sind, zeigten wir in unserem ArtikelApple - verrückte Verkaufsempfehlung, die von den Goldmännern kam. Wem der Apple-PutVA25G6zu stark nach unten ausgerichtet ist, der greift zum InlinerHX0VGD und kassiert bei einem Seitwärtstrend eine dreistellige Rendite. Attraktiv sind auch die folgenden Inliner auf US-Titel: Netflix für Mutige:HX0VFL Ne. [mehr] Analysen / Aktien mehr > Aktien Global

Den vollständigen Artikel lesen ...