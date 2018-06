Am Montagmorgen sinken die Preise der Ölsorten Brent und WTI leicht. Die Erdölförderung in den USA ist in der vergangenen Woche auf ein Rekordniveau gestiegen.

Die Ölpreise sind zu Wochenbeginn leicht gefallen. Am Montagmorgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im August 76,23 US-Dollar. Das waren 23 Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur Juli-Lieferung fiel um 18 Cent auf 65,56 ...

