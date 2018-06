BERLIN (Dow Jones)--Der Verband der Automobilindustrie (VDA) befürchtet eine Eskalation des Handelsstreits mit den USA. "Ich bin über die Entwicklung der transatlantischen Beziehungen sehr besorgt", sagte VDA-Präsident Bernhard Mattes der Süddeutschen Zeitung. "Aktuell wird eine Politik der Abschottung und des Protektionismus verfolgt." Die EU baue gerade eine Gegenposition zu den US-Zöllen auf. Allerdings könnten Zölle auf US-Produkte auch neue Gegenreaktionen mit sich bringen, warnte Mattes.

US-Präsident Donald Trump lässt Strafzölle von 25 Prozent auf den Import von Autos prüfen. Eine Einigung im Handelsstreit ist derzeit nicht in Sicht. Am Wochenende war der G7-Gipfel in Kanada wegen neuer Auseinandersetzungen über die internationale Handelspolitik mit einem Eklat zu Ende gegangen.

June 11, 2018 02:00 ET (06:00 GMT)

