Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für die Aktien der Deutschen Post nach der Gewinnwarnung von 47 auf 45 Euro gesenkt. Analyst Matija Gergolet ließ die Papiere in einer am Montag vorliegenden Studie aber auf der "Conviction Buy List". Die Senkung der Ziele für das Brief- und Paketgeschäft sei zwar eine Enttäuschung, aber der Kursrückschlag angesichts des strukturellen Wachstumspotenzials des Logistikkonzerns eine Einstiegschance./ag/ajx Datum der Analyse: 8.06.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0007 2018-06-11/08:40

ISIN: DE0005552004