Luzern - Die CKW-Gruppe erzielte im ersten Halbjahr 2017/18 ein Betriebsergebnis von 59,6 Mio. CHF. Aufgrund von Sondereffekten im Vorjahr - insbesondere einer nachträglichen Entschädigung von Swissgrid - fällt das Ergebnis um 6,0 Mio. CHF tiefer aus, wie das Unternehmen am Montag mitteilte. Nebst dem guten Halbjahresergebnis darf CKW auf einige Meilensteine zurückblicken. Dazu zählen der Ausbau des Bereichs Gebäudetechnik, die Weiterentwicklung des Smart Energy Portfolios sowie die Stärkung der Stromversorgung in der Luzerner Landschaft und im Schwyzer Talkessel.

In einem anspruchsvollen Umfeld erzielte CKW in der ersten Hälfte des aktuellen Geschäftsjahres ein solides Betriebsergebnis. Dass der EBIT mit 59,6 Mio. CHF um 6,0 Mio. CHF tiefer ausfällt als im Vorjahr, liegt vor allem an entfallenden Sondereffekten. Im Vorjahresergebnis war insbesondere eine nachträgliche Enteignungsentschädigung der nationalen Netzgesellschaft Swissgrid AG über 13,5 Mio. CHF für das ehemalige Übertragungsnetz von CKW enthalten.

Ausbau des Bereichs Gebäudetechnik

CKW hat den Wandel vom Energieversorger zum innovativen Energiedienstleister auf verschiedenen Ebenen weiter vorangetrieben. Ein Schritt in diese Richtung war der Ausbau des Bereichs Gebäudetechnik mit der Übernahme der Elektro-Fürst-Gruppe. ...

