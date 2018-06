Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Saint-Gobain auf "Overweight" mit einem Kursziel von 55 Euro belassen. Sie habe ihre Schätzungen für den Baustoffhersteller an Sondereffekte angepasst, schrieb Analystin Elodie Rall in einer am Montag vorliegenden Studie mit Verweis auf Streiks in Brasilien und Überflutungen in Ägypten./ajx/ag Datum der Analyse: 11.06.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0010 2018-06-11/08:48

ISIN: FR0000125007