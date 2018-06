In der Vorwoche waren am europäischen Credit-Primärmarkt 36 Emittenten aktiv, welche in 41 Tranchen ein Volumen von EUR 23,65 Mrd. begeben haben. Der SSA Bereich zeichnete sich nahezu für die Hälfte der Emissionen verantwortlich. Dem Financial Bereich konnten EUR 7,4 Mrd. und dem Corporate Bereich EUR 4,9 Mrd. zugeordnet werden. Mittlerweile liegt die Emissionstätigkeit 14,8 % hinter dem Vergleichswert aus dem Jahr 2017. Nachdem der Wochenverlauf mehrheitlich Spreadeinengungen mit sich brachte, weiteten sich die Spreads am Freitag der Vorwoche nochmals deutlich aus - insbesondere im High-Yield Bereich und im nachrangigen Financial...

