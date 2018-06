DAX - Erholung nur ein Zwischenspiel? (Deutsche Bank Morning Daily) Tendenz: Seitwärts /Abwärts Rückblick: Am vergangenen Freitag eröffnete der DAX im Bereich der Unterstützung bei 12.660 Punkten und konnte direkt im Anschluss an die Verteidigung der Marke eine deutliche Erholung starten. Diese führte den Wert bis an die 12.800 Punkte-Marke. Im Bereich dieser Widerstandsregion dürfte der Index auch heute in den Handel starten. Im übergeordneten Bild bleibt der Abwärtstrend seit dem Hoch bei 13.204 Punkten davon jedoch unangetastet und auch die Seitwärtsphase der letzten Tage intakt. Charttechnischer Ausblick (Stand: 8.22 Uhr): Unterhalb von 12.950 Punkten bleiben die Bären weiterhin im Vorteil. Dennoch könnte der DAX...

