BARCLAYS SENKT SAINT-GOBAIN AUF 'UNDERWEIGHT' (EQUAL WEIGHT) - ZIEL 39 (50) EURBARCLAYS SENKT ZIEL FÜR VINCI AUF 91 (93) EUR - 'EQUAL WEIGHT'CREDIT SUISSE SENKT ZIEL FÜR VODAFONE AUF 235 (250) PENCE - 'OUTPERFORM'JEFFERIES SENKT ZIEL FÜR INTESA SANPAOLO AUF 2,85 (3,40) EUR - 'HOLD'JEFFERIES SENKT ZIEL FÜR UNICREDIT AUF 20 (22,30) EUR - 'BUY'BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR DEUTSCHE POST AUF 40 (45) EUR - 'OVERWEIGHT' BERENBERG STARTET SECUNET SECURITY AG MIT 'BUY' - ZIEL 135 EURCREDIT SUISSE SENKT ZIEL FÜR DIALOG SEMICONDUCTOR AUF 15,50 (25) EUR - 'NEUTRAL'CREDIT SUISSE SENKT ZIEL FÜR DEUTSCHE POST AUF 30,11 (34,27) EUR - 'UNDERPERFORM'CREDIT SUISSE NIMMT DEUTSCHE TELEKOM MIT 'OUTPERFORM' WIEDER AUF - ZIEL 17 EURCREDIT SUISSE HEBT ZIEL...Den vollständigen Artikel lesen ...