Roche erhält US-Zulassung für Venclexta plus Rituxan bei Indikation CLL Britischer Triebwerksbauer Rolls Royce will 4000 Stellen streichen um Kosten zu senken, Sunday Times BMW bereitet sich auf US-Strafzölle und Brexit vor, Automobilwoche Commerzbank baut Organisationsstruktur radikal um, HB, S.30-31 Daimler und VW fürchten Abmahnwelle aufgrund verspäteter gesetzlicher WLTP-Anpassungen, Automobilwoche Daimler erneut wegen Abgas-Vorwürfen im Blick - Daimler erneut wegen Abgas-Vorwürfen im Blick DIALOG SEMICONDUCTOR - IN GESPRÄCHEN MIT US-SPEZIALIST SYNAPTICS Postgewerkschaft befürchtet Entlassungen wegen "exorbitanter" Gewinnziele, WamS ETERNA setzt Aufwärtstrend bei erhöhter Profitabilität in 2018 fort - Free Cashflow mit 2,6 Mio. EUR deutlich über Vorjahr ...

