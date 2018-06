Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für Dialog Semiconductor nach der jüngsten Apple-Nachricht zu Chips für das Energiemangement (PMIC) von 25 auf 15,50 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Achal Sultania passte sein Bewertungsmodell in einer am Montag vorliegenden Studie an weitere Marktanteilsverluste 2019/2020 an. Im Zuge dessen senkte er seine Umsatzschätzungen um bis zu 17 Prozent und die Prognosen für das operative Ergebnis um bis zu 37 Prozent. Apple hatte mitgeteilt, bereits in der bevorstehenden iPhone-Generation auch auf andere Chips zum Energiemanagement zu setzen. Bislang war Dialog hierfür exklusiver Lieferant./ag/zb Datum der Analyse: 11.06.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0011 2018-06-11/08:50

ISIN: GB0059822006