ADVA OPTICAL geriet mit dem Ausscheiden aus dem TecDAX fast in Vergessenheit der Analysten. Die Tagesumsätze haben sich halbiert und es gibt zurzeit keine neue Einschätzung aus diesen Kreisen. ADVA OPTICAL ist Spezialist für optische Leiter in der Telekommunikation. Mit der Einführung des neuen Techniksystems 5G ist eine Einbindung dieser Technik zwangsläufig verbunden. Exakte Schätzungen für den Bedarf gibt es noch nicht, doch Hochrechnungen sind erlaubt. Bis2019 müssten für ADVA Aufträge/Umsätze in der Größenordnung von 580 Mio. € möglich sein. Die Markttechnikzeigt den Ansatz für ein nachhaltiges Momentumtrading, wenn nur einige dieser Größenordnungen in den Medienherumgereicht werden. Wir greifen dem vor, weil: DieAuftragsentwicklung kann sich sehr schnell ändern, wie dies schon in den vergangenen Jahren der Fall war. Aufträge dieser Art von Telekomkonzernen fallen dann meistdreistellig aus und hebeln das gesamte Zahlenwerk in eineneue Größenordnung.



Dies ist ein Ausschnitt aus der Actien-Börse Nr. 23 vom 9.6.2018.



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info