Die Schweizer Bank Credit Suisse hat Deutsche Telekom nach einem Analystenwechsel mit "Outperform" und einem Kursziel von 17 Euro wieder in die Bewertung aufgenommen. Die T-Aktie weise trotz des überlegenen Wachstumsprofils nur eine durchschnittliche Bewertung auf, schrieb der nun verantwortliche Experte Jakob Bluestone in einer am Montag vorliegenden Studie. Er stockte seine operativen Gewinnschätzungen für das laufende und das kommende Jahr etwas auf./ag/ajx

Datum der Analyse: 11.06.2018

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

ISIN DE0005557508

AXC0081 2018-06-11/09:01