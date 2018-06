Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Im ersten Quartal 2018 stiegen die Umsätze im zulassungspflichtigen Handwerk in Deutschland gegenüber dem ersten Quartal 2017 um 5,9%, so das Statistische Bundesamt in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung: Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) nach vorläufigen Ergebnissen weiter mitteilt, waren Ende März 2018 im zulassungspflichtigen Handwerk 0,5% mehr Personen tätig als Ende März 2017. In allen sieben Gewerbegruppen gab es im ersten Quartal 2018 höhere Umsätze als im ersten Quartal 2017. Die größten Umsatzsteigerungen erzielten das Bauhauptgewerbe (+7,7%) und das Ausbaugewerbe (+7,1%). Im Gesundheitsgewerbe stieg. [mehr] UBS DAX: Korrekturphase setzt sich fort Zürich (www.aktiencheck.de) - Mit dem Erreichen der 13.200 Punkte-Marke übernahmen die Bären beim DAX (ISIN DE0008469008/ WKN 846900) das Kommando und drückten den Index in einer zweigeteilten Verkaufswelle bis 12.547 Punkte, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht. Dort sei Anfang Juni eine Erholung gestartet, die mehrfach vor der Widerstandsmarke bei 12.951 Punkten von den Bären gestoppt worden sei. Nach einer Gegenbewegung an die 12.745 Punkte-Marke hätten die B. [mehr] aktiencheck.de Heidelberger Druckmaschinen-Aktie: Leichter Positionsausbau von Shortseller Capital Fund Management - Aktiennews Heidelberg (www.aktiencheck.de) - Leerverkäufer Capital Fund Management SA hebt Netto-Leerverkaufsposition in Heidelberger Druckmaschinen-Aktien geringfügig an: Die Leerverkäufer von Capital Fund Management SA haben ihr Short-Engagement in den Aktien der Heidelberger Druckmaschinen AG (ISIN: DE0007314007, WKN: 731400, Ticker-Symbol: HDD, Nasdaq-Symbol: HBGRF) ein Stück weit ausgebaut. Die Finanzprofis von Capital Fund Management SA mit Sitz in Paris, Frankreich, haben am 07.06.2018 ihre Netto-Leerverkauf. [mehr] Kolumnen mehr > Admiral Markets DAX: Trump spielt - auch mit den Märkten Der Dax ging am Montagmorgen der vergangenen Handelswoche bei 12.759 Punkten in den vorbörslichen Handel. Er startete 235 Punkte unter der ersten vorbörslichen Notierung am Dienstagmorgen der Vorwoche und 32 Punkte unter dem Wochenschluss am Freitagabend der Vorwoche. Am Montagmorgen versuchten die Bullen zunächst, den Dax zunächst weiter nach oben zu schieben, scheiterten aber im Bereich der 12.850 Punkte Marke. Von hier aus ging es zunächst leicht zurück, die Bullen starteten am Dienstag aber einen erneuten Angriff auf die 12.900 Punkte und schafften es sogar, diese Marke zu überwinden. Es gelang ihnen aber nicht, sich über der 12.900 Punkte-Marke zu eta. [mehr] Till Kleinlein EUR/USD aktuell: Short-Position noch am Start Donald Trump sorgt für einen Eklat beim G7-Treffen und beherrscht damit die internationalen Nachrichten. Gut, dies war sicher wahrscheinlicher als die miesen Vorstellungen der Nationalmannschaft vor der Fußball-Weltmeisterschaft, doch wirkt es ebenso nach. Der Euro zeigt sich davon aber unbeeindruckt, kann sich nach seiner Verschnaufpause, nach dem jüngsten Kursanstieg, weiter nicht entscheiden, wohin die Reise gehen soll. Klar ist: Übergeordnet befinden wir uns natürlich noch immer im Short-Modus und entsprechend stellt eine Rückkehr in diesen Modus die wahrscheinlichere Variante dar. Erst die Rückeroberung der 1,20er-Marke in Verbindung mit einem Überwinden der 200-Tage. [mehr] DAX - Kursrückgang nicht vom Tisch! Guten Morgen, der DAX ist unter 12.850 Punkten weiter short einzustufen. Am Freitag ging der Leitindex bei 12.766 Punkten aus dem Handel, vorbörslich notiert der DAX bei 12.790 Punkten höher. Sollte der DAX weiter nachgeben, befindet sich bei 12.550/12.600 Punkten die erste Anlaufmarke. Gelingt doch ein neuer Anstieg über 12.850 Punkte hinaus, steigt langsam die Wahrscheinlichkeit für eine neue Aufwärtswelle bis etwa 13.600 Punkte. Aktuelle DAX-Lage DAX im Short-Modus. Indikatorenlage noch short. US-Zölle belasten, Handelskrieg droht. Treffen von US-Präsident Donald Trump und dem nordkoreanischen Machthaber . [mehr] Analysen / Aktien mehr > Aktien Global

