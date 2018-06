Hier geht's zum Video

Der DAX ist am Freitag über ein Prozent im Minus gestartet. Im Laufe des Tages konnte er einen großen Teil der Verluste aber wieder abbauen. Am Ende des Tages blieb ein Minus von 0,35 Prozent auf der Kurstafel. Auf Wochensicht hat der DAX sogar Zugewinne verzeichnet. Hier legte er 0,3 Prozent zu. Marktidee: FedEx Die Aktie von FedEx befindet sich seit dem Jahr 2009 in einem intakten langfristigen Aufwärtstrend. Im Januar dieses Jahres erreichte der Kurs ein neues Rekordhoch. Danach ging die FedEx-Aktie in den Korrekturmodus über. Der scheint jetzt beendet zu sein. Am Freitag schaffte FedEx den Sprung über wichtige charttechnische Marken.