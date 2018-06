Paris (www.aktiencheck.de) - Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) ist am Freitag (noch) nicht über die "Klippe" 12.610 gesprungen, wie aus der Veröffentlichung "dailyDAX" der BNP Paribas hervorgeht. Mit dem Tief bei 12.610,70 sei aber dokumentiert worden, dass der DAX die 12.610 auch selbst als "gefährliche Klippe" ansehe. Ausgehend von 12.609 (EMA200) seien im DAX Tageskerzenchart nach wie vor Anstiege zu 12.925/12.985 ableitbar. Vor allem im Hinblick auf den kommende Woche Freitag (15.06.) st. [mehr] UBS Apple-Aktie: Die Luft wird dünn - Chartanalyse Zürich (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktie: Die Luft wird dünn - Chartanalyse Zu Jahresbeginn erreichten die Aktien von Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) mit 180,10 USD ein neues Allzeithoch, ehe ein steiler Kurseinbruch an die Unterstützung bei 149,71 USD zurückführte, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht. Doch die Bullen hätten sich von diesem Ausverkauf nicht beirren lassen und mit einem dynamischen Konter sogar für den Ausb. [mehr] aktiencheck.de Statistisches Bundesamt: Handwerk mit 5,9% mehr Umsatz im 1. Quartal 2018 Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Im ersten Quartal 2018 stiegen die Umsätze im zulassungspflichtigen Handwerk in Deutschland gegenüber dem ersten Quartal 2017 um 5,9%, so das Statistische Bundesamt in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung: Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) nach vorläufigen Ergebnissen weiter mitteilt, waren Ende März 2018 im zulassungspflichtigen Handwerk 0,5% mehr Personen tätig als Ende März 2017. In allen sieben Gewerbegruppen gab es im ersten Quartal 2018 höhere Umsätze als im ersten Quartal 2017. Die größten Umsatzsteigerungen erzielten das Bauhauptgewerbe (+7,7%) und das Ausbaugewerbe (+7,1%). Im Gesundheitsgewerbe stieg. [mehr] Kolumnen mehr > X-markets Team DAX Analyse: Was bringt die neue Woche? Der Freitag entpuppte sich im DAX als eine echte Nervenprobe. Nach einem miserablen Start schmierten die Notierungen im Tief bis auf 12.611 Punkte ab, erst ab Mittag gelang ein Intraday-Rversal, das immerhin zurück über den GD200 bei 12.750 Zählern führte. Der Wechsel in einen Abwärtstrend konnte also erneut abgewendet werden, das Minus von 0,3% war dabei aber nicht zu verhindern. Aus charttechnischer Sicht bleibt das Chartbild zum Start in die neue Woche daher weiterhin wackelig - nicht zuletzt, da noch völlig unklar ist, ob der Chaos-Gipfel vom Wochenende die Märkte beeinflussen wird. Solange der Index nicht oberhalb von 12.850 Punkten aus dem Handel geht und damit die Rückkeh. [mehr] Timo Emden Bitcoin: Cyber-Angriff und CFTC belasten - Kurs verliert zweistellig Der Bitcoin-Kurs fällt am Sonntag stellenweise nach Bekanntwerden eines Angriffs auf die südkoreanische Crypto-Börse Coinrail um bis zu über 10 Prozent auf 6.721,72 Dollar. Zudem hat die Commodity Futures Trading Commission (CFTC) vier Crypto-Börsen befohlen, Handelsdaten herauszurücken, um Preismanipulationen unter die Lupe nehmen zu können. Der Bitcoin-Preis steht schon länger im Verdacht, Opfer von Manipulationen geworden zu sein. Nach Bekanntwerden der Meldungen sackt der gesamte Markt sprichwörtlich ab. Ethereum und Ripple müssen ebenfalls kräftige Verluste einstecken. Aufgrund der Attacken auf die Crypto-Börse Coinrail werde das Syste. [mehr] Admiral Markets DAX: Trump spielt - auch mit den Märkten Der Dax ging am Montagmorgen der vergangenen Handelswoche bei 12.759 Punkten in den vorbörslichen Handel. Er startete 235 Punkte unter der ersten vorbörslichen Notierung am Dienstagmorgen der Vorwoche und 32 Punkte unter dem Wochenschluss am Freitagabend der Vorwoche. Am Montagmorgen versuchten die Bullen zunächst, den Dax zunächst weiter nach oben zu schieben, scheiterten aber im Bereich der 12.850 Punkte Marke. Von hier aus ging es zunächst leicht zurück, die Bullen starteten am Dienstag aber einen erneuten Angriff auf die 12.900 Punkte und schafften es sogar, diese Marke zu überwinden. Es gelang ihnen aber nicht, sich über der 12.900 Punkte-Marke zu eta. [mehr] Analysen / Aktien mehr > Aktien Global

