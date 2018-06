Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für ABB vor einer Konferenz mit Vorständen von Investitionsgüter-Unternehmen auf "Neutral" belassen. Er gehe davon aus, dass sich die Unternehmen generell positiv zum Geschäft im zweiten Quartal äußern werden, schrieb Analyst Andreas Willi in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Für die von ABB angepeilte deutliche Margensteigerung in diesem Jahr sehe er einige Gefahren, vor allem wenn das zweite Jahresviertel der Schweizer nicht den Erwartungen entspreche./ajx/ag Datum der Analyse: 11.06.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0015 2018-06-11/09:20

ISIN: CH0012221716