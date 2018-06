DAX-Analyse am Morgen: Was bringt die neue Woche?

Der Freitag entpuppte sich im DAX als eine echte Nervenprobe. Nach einem miserablen Start schmierten die Notierungen im Tief bis auf 12.611 Punkte ab, erst ab Mittag gelang ein Intraday-Rversal, das immerhin zurück über den GD200 bei 12.750 Zählern führte. Der Wechsel in einen Abwärtstrend konnte also erneut abgewendet werden, das Minus von 0,3% war dabei aber nicht zu verhindern. Aus charttechnischer Sicht bleibt das Chartbild zum Start in die neue Woche daher weiterhin wackelig - nicht zuletzt, da noch völlig unklar ist, ob der Chaos-Gipfel vom Wochenende die Märkte beeinflussen wird.

