Grünwald (www.aktiencheck.de) - Leerverkäufer BG Master Fund Plc steigert Shortposition in Aktien der AURELIUS AG sichtbar: Die Leerverkäufer des Hedgefonds BG Master Fund Plc haben ihr Short-Engagement in den Aktien der AURELIUS AG (ISIN: DE000A0JK2A8, WKN: A0JK2A, Ticker-Symbol: AR4) angehoben. Die Finanzprofis des Hedgefonds BG Master Fund Plc haben am 07.06.2018 ihre Netto-Leerverkaufsposition von 0,62% auf 0,71% der Aktien der AURELIUS AG aufgestockt. Derzeit halten die Leerverkäufer der. [mehr] BNP Paribas Volkswagen-Aktie: Abwärtsbewegung setzt sich fort - Chartanalyse Paris (www.aktiencheck.de) - Volkswagen-Aktie: Abwärtsbewegung setzt sich fort - Chartanalyse Volkswagen (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) scheiterte am 22. Mai 2018 an der Widerstandszone zwischen 176,30 und 179,30 EUR, wie aus der Veröffentlichung "dailyAKTIEN" der BNP Paribas hervorgeht. Danach sei der Autowert wieder unter Druck geraten, sei sogar unter den letzten kleinen Buy-Trigger bei 163,80 EUR zurückgefallen. Der EMA 200 habe danach zw. [mehr] Raiffeisen Bank International AG iPhone-Nachfrage geht zurück - Infineon versprüht Optimismus Wien (www.aktiencheck.de) - Zu den Schlusslichtern im Dow (ISIN: US2605661048, WKN: 969420) zählten am Freitag die Anteilsscheine von Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) (-0,91%), so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG. Laut Berichten des japanischen Nikkei Asian Review gehe die Nachfrage nach dem iPhone zurück. Wie am Wochenende bekannt worden sei, habe das Kraftfahrtbundesamt unzulässige Abschaltfunktionen bei Modellen von Daimler (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, Nasdaq OTC-Symbol: DDAIF) (-0,5%) entdeckt. Die Behörde gehe dem Verdacht nach, dass diese Vorrichtungen in einem Großteil der neueren Diesel zum Einsatz kämen und ru. [mehr] Kolumnen mehr > Christian Zoller MorphoSys - Long-Chance Die Aktie des Biotech-Unternehmens Morphosys mit Sitz in Planegg, Bundesland Bayern, erreichte am Freitag direkt den unteren Bereich des steigenden Trendkanals. In Folge stieg die Aktie wie erwartet wieder kräftig an! Im unteren Bereich des steigenden Trendkanals zwischen 90,00/91,00 Euro bietet sich eine neue Long-Position an. Die Aktie ist klar long einzustufen, Rücksetzer bieten sich zum Kauf an. Trading-Strategie: 1. Long-Position um 90,00 Euro eröffnet. Stopp bei 88,00 Euro auf Einstand hochziehen. Kursziel um 96,00 Euro. Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen m. [mehr] Jörg Schulte Saturn Oil + Gas Inc. profitabel auf der Erfolgsspur Der Preis für Rohöl hat sich in den vergangenen Jahren erholt und es gibt attraktive Gelegenheiten an dieser Entwicklung teilzunehmen. Die im kanadischen Saskatoon ansässige Saturn Oil + Gas Inc. (ISIN: CA80412L1076 / TSX.V: SMI) hat kürzlich die Zahlen für das erste Quartal 2018 veröffentlicht. Für die Investoren des Öl-Produzenten aus der Provinz Saskatchewan rückt vor allem die Umsatz- und Ergebnisentwicklung des Wachstumsunternehmens in den Fokus - aber dazu später mehr. . [mehr] First Berlin Equity Research First Berlin - Almonty Industries Inc. Research Update First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu Almonty Industries Inc. (ISIN: CA0203981034) veröffentlicht. Analyst Simon Scholes bestätigt seine BUY-Empfehlung und erhöht das Kursziel von CAD 1,20 auf CAD 1,30. Zusammenfassung: Almonty hat starke Q2 17/18-Zahlen berichtet, die deutlich über unseren Prognosen lagen. Der Umsatz stieg um 70,0% auf CAD17,3 Mio. (FBe: CAD15,0 Mio.; Q2 16/17: CAD10,2 Mio.), und das EBIT kletterte auf CAD3,7 Mio. (FBe: CAD1,8 Mio.; Q2 16/17: CAD-3,1 Mio.). Die Ergebnisse profitierten vom Auslaufen von Festpreisabnahmeverträgen und fallenden Stückkosten sowohl bei der Los Santos- als auch bei der Panasqueira-Mine. Der Rohstoffpreis bleibt fest. Der Wolfram APT-Preis beträgt nun US. [mehr] Analysen / Aktien mehr > Aktien Global

Den vollständigen Artikel lesen ...