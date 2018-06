Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Nordkorea sieht vor Gipfel in Singapur "veränderte Ära"

Kurz vor dem historischen Gipfeltreffen zwischen Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un und US-Präsident Donald Trump in Singapur haben die nordkoreanischen Staatsmedien vom Beginn einer "veränderten Ära" gesprochen. Bei dem Treffen würden beide Seiten ihre Sichtweisen austauschen, wie die Denuklearisierung und ein "dauerhafter und beständiger Mechanismus zur Friedenssicherung auf der koreanischen Halbinsel" erreicht werden könne, berichtete die amtliche nordkoreanische Nachrichtenagentur KCNA.

VDA-Präsident warnt vor US-Vergeltung im Handelsstreit

Der Verband der Automobilindustrie (VDA) befürchtet eine Eskalation des Handelsstreits mit den USA. "Ich bin über die Entwicklung der transatlantischen Beziehungen sehr besorgt", sagte VDA-Präsident Bernhard Mattes der Süddeutschen Zeitung. "Aktuell wird eine Politik der Abschottung und des Protektionismus verfolgt." Die EU baue gerade eine Gegenposition zu den US-Zöllen auf. Allerdings könnten Zölle auf US-Produkte auch neue Gegenreaktionen mit sich bringen, warnte Mattes.

"Ernüchternd" und "deprimierend": Merkel geht hart mit Trump ins Gericht

"Ernüchternd" und "deprimierend": Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat die zurückgezogene Zustimmung von US-Präsident Donald Trump zur gemeinsamen Erklärung der G7-Staaten scharf kritisiert. Dies sei ein "einschneidender Schritt" für die Staatengruppe, sagte Merkel in der ARD-Sendung "Anne Will". Auch in anderen Punkten widersprach die Kanzlerin dem US-Präsidenten.

Merkel weiterhin zurückhaltend bei Macrons Eurozonen-Reform

In der Debatte um eine Reform der Europäischen Union wollen Deutschland und Frankreich bei den gemeinsamen Regierungsberatungen am 19. Juni ihre gemeinsamen Vorschläge abschließend beraten. Das kündigte Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) in der ARD-Sendung "Anne Will" an. Die Regierungen in Berlin und Paris wollen zum EU-Reformgipfel Ende des Monats zusammen eine Reihe von Reformvorschlägen präsentieren.

Merkel rechtfertigt Umgang mit Missständen beim Bamf

In der Affäre um Missstände beim Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (Bamf) hat Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) ihr Vorgehen erneut verteidigt. Sie habe mit der Berufung des früheren Bamf-Chefs Frank-Jürgen Weise im Jahr 2015 dort in einer Art eingegriffen, wie sie "es selten in meinem politischen Leben" bei einer Behörde getan habe, die einem Ministerium unterstehe, sagte Merkel in der ARD-Sendung "Anne Will".

+++ Konjunkturdaten +++

Norwegen Verbraucherpreise ex Energie, Steuern Mai +0,2% gg Vm

Norwegen Verbraucherpreise ex Energie, Steuern Mai +0,2% gg Vm

Norwegen Verbraucherpreise ex Energie, Steuern Mai +1,2% gg Vj

Norwegen Verbraucherpreise ex Energie, Steuern Mai PROG: +0,3% gg Vm, +1,4% gg Vj

Norwegen Verbraucherpreise Mai +0,1% gg Vm, +2,3% gg Vj

Japan/Maschinenbauaufträge Kern Apr +10,1% (PROG: +2,5%) gg Vm

Japan/Maschinenbauaufträge Kern Apr +9,6% gg Vj

Malaysia Industrieproduktion Apr +4,6% (PROG: +3,9%) gg Vorjahr

Malaysia Industrieproduktion Apr +1,5% gg Vormonat

DJG/DJN/AFP/apo

(END) Dow Jones Newswires

June 11, 2018 03:00 ET (07:00 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.