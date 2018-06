Die Deutsche Bank hat Rio Tinto von "Buy" auf "Hold" abgestuft, das Kursziel aber auf 4700 Pence belassen. Analyst Liam Fitzpatrick sieht in einer am Montag vorliegenden Studie Gegenwind im Eisenerzmarkt. So dürfte die Nachfrage ihren Zenit erreichen und China weiter vermehrt auf Stahlherstellung aus Recycling setzen. Die Papiere des Bergbaukonzerns hätten sich im Branchenvergleich enorm erholt. Das weitere Potenzial erscheine begrenzt./ag/ajx Datum der Analyse: 11.06.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0021 2018-06-11/09:36

ISIN: GB0007188757