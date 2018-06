Nach G7-Gipfel keine Fortschritte bei Handelskonflikten. S&P 500 und Dow Jones letztens etwas stärker als Nasdaq. Nachhaltig bzw. kann die Wall Street ihren Erholungskurs fortsetzen? DE30 stark im frühen Handel. Vor dem G7-Gipfel war an den Märkten eine deutlich niedrigere Risikobereitschaft zu erkennen, und das zurecht. Diesmal waren es die "falschen Aussagen" vom kanadischen Premierminister Trudeau auf einer Abschluss-Pressekonferenz gewesen sein, die Trump zu einem Rückzieher der erarbeiteten Abschluss-Erklärung verleiht haben sollen. In dieser erklärten sich zwar alle G7-Länder für einen "freien, fairen Handel zum gegenseitigen Nutzen". Doch der US-Präsident kämpft weiterhin an allen Fronten, um irgendwie das Handelsdefizit von 800 Mrd. Dollar zu reduzieren und scheint auch an seinem Abschottungskurs "America first" vorerst nicht ändern zu wollen. Kommuniziert wurde das Ganze erneut über Twitter. Donald Trumps wichtigster Wirtschaftsberater Larry Kudlow ließ auf CNN sogar verlauten, dass Trudeau "uns (den USA) das Messer in den Rücken gestoßen" hat. Anzumerken ist, dass Trump die Veranstaltung bereits früher ...

Den vollständigen Artikel lesen ...