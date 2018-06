Die jüngste Überprüfung des Corporate Responsibility-Index Euronext Vigeo Eurozone 120 hat ergeben, dass die zwei heimischen Aktien Erste Group und OMV weiterhin im Index enthalten bleiben. Die Indizes von Vigeo Eiris setzen sich aus den ranghöchsten börsennotierten Unternehmen zusammen, die von der Agentur in Bezug auf ihre unternehmerische Verantwortung bewertet wurden. Diese Reihe von Indizes: Euronext Vigeo World 120, Euronext Vigeo Europe 120, Euronext Vigeo Eurozone 120, Euronext Vigeo US 50, Euronext Vigeo France 20, Euronext Vigeo Großbritannien 20 und Euronext Vigeo Benelux 20 werden alle sechs Monate aktualisiert. Die Auswahl basiert auf Daten der von Vigeo entwickelten Equitics®-Methodik. Ausgewählte Unternehmen haben in ihrem...

