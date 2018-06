Aktuelle Kommentare aus dem wikifolio-Universum. Mit Links zu den jeweiligen Depots, damit man sieht, wie erfolgreich die Kommentatoren mit ihren Einschätzungen sind und wie sich die genannten Inputs in die jeweiligen Strategien einordnen. Zu unserem eigenen Wikifolio geht es HIER Saint Gobain -4.08% eicki (WIKI2021): Heute wurde für Saint Gobain die Dividende gutgeschrieben (1,30 Euro pro Aktie). Kapitalertragsteuer von 25% sowie der Soli fallen innerhalb des wikifolios nicht an, auch keine Quellensteuer. Insgesamt gingen 123,50 Euro ins Cash. Auf Basis des Schlusskurses vom Freitag in Paris bietet die Aktie eine Dividendenrendite von 3,1%. (11.06. 08:10) >> mehr comments zu Saint Gobain:...

