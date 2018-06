Dialog Semiconductor: Das nennt man mutig sein…

Seit Anfang 2018 hat die Dialog-Semiconductor-Aktie (WKN: 927200 / ISIN: GB0059822006) rund 42 Prozent an Wert eingebüßt. Schuld ist natürlich Apple (WKN: 865985 / ISIN: US0378331005). Oder besser gesagt, die große Abhängigkeit des schwäbisch-britischen Halbleiterkonzerns vom iPhone-Hersteller. Am Montag konnte das TecDAX-Papier jedoch deutlich zulegen. Möglicherweise steht endlich eine Emanzipation an.

Apple will weniger Chips im Bereich Strommanagement (PMICs, power management integrated circuits) bei Dialog Semiconductor bestellen. Dies ist kein gutes Zeichen. Allerdings könnte die Verringerung der Abhängigkeit von Apple für das TecDAX-Unternehmen positiv sein. Schließlich heißt es in der Branche nun auch, dass Apple selbst in Zukunft nicht mehr so viele iPhones absetzen wird, wie in der Vergangenheit. Gut also, wenn man sich als Zulieferer schon frühzeitig nach Alternativen umgesehen hat. Eine davon könnte nun die Fusion dem US-Technologieunternehmen Synaptics sein.

