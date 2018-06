Obwohl sie als Statussymbol immer unwichtiger werden, bleiben Autos für viele weit mehr als ein Transportmittel. Dabei lohnt sich ein kühler Blick auf die Zahlen: Für wen rentiert sich ein Auto überhaupt?

Einstmals galt das Auto als das deutsche Statussymbol schlechthin. Das hat sich geändert: Gerade junge Städter setzen lieber auf Carsharing oder den öffentlichen Nahverkehr. Das hat ideologische, aber auch finanzielle Gründe: Autos gelten als teurer als die Alternativen. Aber sind sie das wirklich? Für alle?

Eine erste Annäherung bieten neue Rechnungen der Vergleichsplattform Verivox. Die hat exemplarisch berechnet, wie viel Singles und Familien in einer Stadt für ein Leben mit respektive ohne Auto bezahlen müssten.

Szenario 1: Die vierköpfige Familie

Im ersten Szenario ging es dabei um eine vierköpfige Familie, die in Berlin wohnt. Ein Elternteil nutzt das Auto, um zur Arbeit zu kommen und kleinere Besorgungen zu erledigen sowie für Ausflüge und den gemeinsamen Familienurlaub einmal im Jahr. Hinzu kommen Fahrkarten des öffentlichen Nahverkehrs für das zweite Elternteil und beide Kinder, da das Auto ja tagsüber bei Elternteil eins an der Arbeitsstelle geparkt ist. Die Gesamtkosten dieses Szenarios belaufen sich laut Verivox auf 6256 Euro pro Jahr. Darin enthalten sind Spritkosten, Werkstatt, Wertverlust, Nahverkehr sowie Steuer und Versicherungen.

Möchte auch das zweite Elternteil lieber ein Auto fahren als mit dem Nahverkehr, so steigen die Kosten deutlich an. Da nur der Nahverkehr günstiger wird, alle anderen Punkte jedoch deutlich ansteigen, müsste die Familie hier jedes Jahr 7539 Euro zahlen. Kostenpflichtige Park- oder Tiefgaragenplätze, wie sie in vielen Städten nötig wären, sind hier noch nicht einmal mit eingerechnet.

Am günstigsten kommt die Familie der Berechnung zufolge weg, wenn sie ganz auf Carsharing, Mietwagen und den öffentlichen Nahverkehr setzt. Der Nahverkehr würde für die Arbeits- und Schulwege genutzt, das Carsharing für kleinere Besorgungen und der Mietwagen für Ausflüge und den Urlaub. Insgesamt kommt die Familie hier auf Ausgaben in Höhe von 6132 Euro im Jahr. Rein finanziell betrachtet lohnt sich ein Auto für die Beispiel-Stadtfamilie also ...

Den vollständigen Artikel lesen ...