Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Traditionell stellen die Sommermonate für die Weltbörsen nicht die beste Marktphase dar, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt. Zu dieser allgemeinen Aussage passe der US-Präsidentschaftszyklus, der im typischen Verlauf des Zwischenwahljahres von Juni bis September eine volatile Entwicklung unterstelle. Von Ende August bis Ende September drohe im Durchschnitt sogar eine deutliche Schwächephase des Dow Jones (ISIN: US2605661048, WKN: 969420). Während für die USA . [mehr] aktiencheck.de Siltronic-Aktie: Anhaltende Leerverkäufer-Attacke von Tiger Global Management - Aktiennews München (www.aktiencheck.de) - Leerverkäufer Tiger Global Management, LLC hat Netto-Leerverkaufsposition in Aktien der Siltronic AG weiter stark aufgestockt: Die Leerverkäufer-Attacke von Tiger Global Management, LLC auf die Aktien der Siltronic AG (ISIN: DE000WAF3001, WKN: WAF300, Ticker-Symbol: WAF) hält an. Die Finanzprofis des New Yorker Hedgefonds Tiger Global Management, LLC haben am 07.06.2018 ihre Shortposition von 1,43% auf 1,53% der Siltronic-Aktie erhöht. Aktuelle Netto-Leerverkaufspositionen d. [mehr] Nord LB Aktien: Deutsche Post am DAX-Ende Hannover (www.aktiencheck.de) - Am deutschen Aktienmarkt (DAX (ISIN DE0008469008/ WKN 846900) -0,35%, MDAX (ISIN DE0008467416/ WKN 846741) -0,14%, TecDAX (ISIN DE0007203275/ WKN 720327) -0,37%) blieben die Investoren vor dem G7-Gipfel - wie schon am Vortag - verständlicherweise vorsichtig, so die Analysten der Nord LB. Deutsche Post (ISIN DE0005552004/ WKN 555200) habe nach der Senkung der Jahresprognose am DAX-Ende 4,65% verloren. Sinkende Renditen am Anleihenmarkt hätten zudem. [mehr] Kolumnen mehr > Ingrid Heinritzi Chinas Schmucknachfrage wächst Zwar ist die boomende Schmucknachfrage in China zwischen 2013 und 2016 zurückgegangen, doch nun scheint wieder Wachstum in die Nachfrage zu kommen Chinas steigender Wohlstand in Kombination mit einem konsumorienten Händlerverhalten wird, so sieht es das World Gold Council, die globale Goldnachfrage und die langfristige Goldperformance steigern. Heute kommt die weltweite Goldschmuck-Nachfrage zu rund 30 Prozent aus China. Die Juweliere gleichen ihre Produkte mehr und mehr an die Wünsche der Kunden an. Und so wuchs die Schmucknachfrage in 2017 erstmals seit 2013 wieder. Untersuchungen hab. [mehr] Klaus Singer Italien und die globale Schuldenblase Die jüngste Italien-Krise ist überstanden. Alle sind erleichtert, die Kurse von Aktien steigen. Bloomberg hatte auf dem Höhepunkt der Krise getitelt, es fühle sich an wie 2012, Italien sei Griechenland mal zehn. Guter Vergleich. Was für ein bizarres Kasperle-Theater: Nachdem die Parlamentswahlen in Italien Anfang März zunächst zu einer Patt-Situation im Parlament geführt hatten, wurde schließlich eine Koalitionsregierung zusammengezimmert. Die lehnte Staatspräsident Mattarella Ende Mai ab, weil ein Euro-Kritiker als Finanzminister benannt worden war. Einige Tage später stimmte er einer neuen Regierung zu, in der eben dieser Kritiker nun Minister für europäische Angelegenheiten ist. Die beiden Parteien in der Regierung waren in der Parlamentswahl an. [mehr] MorphoSys - Long-Chance Die Aktie des Biotech-Unternehmens Morphosys mit Sitz in Planegg, Bundesland Bayern, erreichte am Freitag direkt den unteren Bereich des steigenden Trendkanals. In Folge stieg die Aktie wie erwartet wieder kräftig an! Im unteren Bereich des steigenden Trendkanals zwischen 90,00/91,00 Euro bietet sich eine neue Long-Position an. Die Aktie ist klar long einzustufen, Rücksetzer bieten sich zum Kauf an. Trading-Strategie: 1. Long-Position um 90,00 Euro eröffnet. Stopp bei 88,00 Euro auf Einstand hochziehen. Kursziel um 96,00 Euro. Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen m. [mehr] Analysen / Aktien mehr > Aktien Global

Den vollständigen Artikel lesen ...