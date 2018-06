Nürnberg (ots) -



In wenigen Tagen steigt das Sport-Großereignis des Jahres: der kicker ist für alle Fans dabei, 18 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche, auf allen Kanälen.



- Täglich News, Live-Ticker und Spielberichte - Highlight-Clips zu allen 64 Spielen, Pressekonferenzen und kicker-Kommentare bei kicker.tv - Gamingbereich mit Turnierrechner, Tippspiel und VR-App



Seit 25. Mai liegt das erfolgreiche WM-Sonderheft vom kicker am Kiosk, das alle wichtigen Informationen zur Vorbereitung auf das Turnier liefert.



Ab dem 14. Juni berichten sechs kicker-Reporter direkt aus Russland, liefern News, Spielberichte und Expertenmeinungen zur deutschen Nationalmannschaft und den anderen 31 WM-Teilnehmern. Die große kicker-Datentiefe ergänzt das Angebot und lässt keinen Fan-Wunsch offen. "Unser Anspruch ist, unseren Lesern und Usern während der gesamten vier Turnier-Wochen das Gefühl zu geben, sie seien selbst live dabei. Dafür werden wir praktisch rund um die Uhr berichten, auf kicker.de, in der kicker-App, auf Social Media und selbstverständlich in den gedruckten Ausgaben.", kommentiert Jörg Jakob, Leiter der kicker-Chefredaktion, das straffe Programm.



Umfangreiches Bewegtbildangebot auf kicker.tv



Highlight-Clips zu allen 64 Begegnungen, die DFB-Pressekonferenzen und Videokommentare der Reporter werden auf kicker.tv zu finden sein. Alexander Wagner, Leiter der Digitalredaktion: "Weit über 9 Mio. Menschen nutzen monatlich unser Angebot. Wir wollen unsere Fans umfassend informieren und unterhalten, dazu gehört freilich auch unser starkes Bewegtbildangebot." Jedes Spiel wird außerdem im kicker-Live-Ticker begleitet und durch umfangreiche Statistiken (z.B. zu Laufwegen und Passquoten) von allen Seiten beleuchtet. "Unsere User sind Fußball-Fans durch und durch und wollen mehr als reine Highlight-Zusammenfassungen. Die Spiele werden oft live verfolgt, Leistungswerte verglichen usw.", erklärt Wagner das umfangreiche Digital-Angebot.



Gaming und Infotainment



Mithilfe des kicker-Turnierrechners können User bereits zu Beginn des Turniers herausfinden, welche Spielpaarungen nach der Gruppenphase möglich sind und welchen Gegnern sich "Die Mannschaft" auf dem Weg zum fünften Stern stellen muss.



Neben dem breiten journalistischen Angebot bildet der Gaming-Bereich einen weiteren Baustein im kicker-Portfolio: Das WM-Tippspiel lädt dazu ein, Bekannte und Kollegen zum freundschaftlichen Duell herauszufordern, im WM-Managerspiel können die Experten unter den Fußballfans ein selbst zusammengestelltes Team zum Turnier-Sieg führen. Erstmals bietet der kicker außerdem mit der frisch entwickelten VR-App eine im Fußballumfeld neue Art des Infotainments an.



Über kicker



Mit über 9,5 Mio. Nutzern pro Monat (AGOF digital facts 2018-04), rund 180 Mio. Visits sowie 1,8 Mrd. Page Impressions (ivw 04/18) ist kicker die größte digitale Sportmedienmarke in Deutschland. Gemeinsam mit der Printausgabe kicker-Sportmagazin (3,2 Mio. Leser pro Woche), dem Internet-Auftritt kicker.de, den mobilen Websites und Apps liefert kicker vielfältige Informationen rund um das Thema Fußball, die FIFA Fußball-WM, die Bundesliga, Amateurligen, internationaler Fußball und Sport allgemein. Zum redaktionellen Angebot gehören Liveticker, Analysen und Kommentare, Bildergalerien, Bewegtbildinhalte von kicker.tv, interaktive Spielaufstellungen, Reportagen und Hintergrundberichte. Pro Saison beteiligen sich rund 600 000 Fans am Fußball-Managerspiel.



