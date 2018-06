Amsterdam (ots/PRNewswire) -



- McDelivery von Uber Eats holt sich die Unterstützung von internationalen Fußballern wie Cafu, Marcel Desailly, Jared Borgetti und Harry Kewell, um Andrea Pirlo bei der Suche nach einem Team für den 2018 FIFA World Cup zu unterstützen. - Der italienische Fußballmeister und Gewinner des 2006 FIFA World Cup, Andrea Pirlo, stürmt aus einem Videointerview, um die Suche nach dem TeamForPirlo zu starten. - Andrea Pirlo ist seit 2002 ein Fan des FIFA World Cup und wird ihn dieses Jahr zum ersten Mal zu Hause mit McDelivery von Uber Eats verbringen.



Nachdem sich Italien zum ersten Mal seit über 60 Jahren nicht für den 2018 FIFA World Cup Russia qualifizieren konnte, hat sich Andrea Pirlo, italienischer Fußballmeister und Gewinner des 2006 FIFA World Cup, mit McDelivery aus Uber Eats zusammengetan, um ein anderes Land zu finden, das er in diesem Sommer unterstützen kann.



McDelivery von Uber Eats hat acht Fußball-Ikonen aus der ganzen Welt angeworben, um ein TeamForPirlo zu finden, denn dieses Jahr wird Andrea Pirlo zum ersten Mal seit sechzehn Jahren das Turnier nicht am Fußballplatz selbst ansehen.



Die All-Star-Aufstellung besteht aus den FIFA World Cup-Gewinnern Cafu (Brasilien) und Marcel Desailly (Frankreich) sowie den internationalen Legenden Luis Hernandez und Jared Borgetti (Mexiko), Harry Kewell (Australien), Rui Patrício (Portugal), Mashahiro Fukuda (Japan) und Alexandre Guimarães (Costa Rica).



Die Spieler haben im Vorfeld der 2018 FIFA World Cup-Gruppenspiele, die Ende dieser Woche in Russland beginnen, für Pirlos Unterstützung geworben.



Die Suche nach dem TeamForPirlo begann etwas ungemütlich, als Andrea auf die Frage eines bedauernswerten Reporters, ob er sich darauf freue, beim 2018 FIFA World Cup mitzuspielen, vom Set stürmte. Sehen Sie sich das Video hier (https://youtu.be/ost84Arj_gY) an.



Andrea Pirlo sagte: "Zum ersten Mal, seit ich mich erinnern kann, habe ich mich dieses Jahr nicht auf die FIFA Fußball-Weltmeisterschaft gefreut. Ich dachte zuerst: "Kein Italien, keine Party", aber es gibt immer noch einen Sommer voller Fußball, den ich als Fan zu Hause mit McDonald's McDelivery von Uber Eats genießen kann.



"Ohne Italien im Turnier brauche ich eine neue Mannschaft, die ich unterstützen kann und ich freue mich darauf, einige der angesehensten Fußballer der Geschichte zu treffen, die mir bei meiner Entscheidung helfen werden!"



Fußballlegenden drängen Pirlo, ihr Land zu unterstützen



Cafu, der Gewinner der FIFA Fußball-Weltmeisterschaften 1994 und 2002 und der am meisten aufgestellte Brasilianer der Geschichte: "Andrea und ich sind ehemalige Teamkollegen und er weiß, dass die Samba Boys das geschickteste Team der Welt sind. Brasilien ist die einzige Mannschaft, die sich für jede FIFA Fußball-Weltmeisterschaft in der Geschichte qualifiziert hat. Nach seinem geliebten Italien gibt es eigentlich nur eine einzige Alternative. Es ist eine einfache Entscheidung für Andrea."



Marcel Desailly, Gewinner der FIFA Fußball-Weltmeisterschaft 1998: "Vor 20 Jahren hat ein goldenes Team Frankreichs zum letzten Mal eine FIFA Fußball-Weltmeisterschaft gewonnen, und ich bin davon überzeugt, dass unser neues talentiertes Team dieses Jahr den Pokal gewinnen wird. Du willst Sieger unterstützen, Pirlo? Dann ist Frankreich dein Team."



Harry Kewell, der von seinen Fans zum größten australischen Fußballer aller Zeiten gewählt wurde: "Andrea sollte die Gelegenheit nutzen, es dieses Jahr ganz anders anzugehen und einen Underdog zu unterstützen. Es gibt natürlich keinen besseren Underdog als die "Aussies". Ich glaube, dass wir die Gruppenphasen dieses Jahr gut überstehen werden, und danach ist alles möglich. Schließ dich den besten Fans der Welt an und unterstütze die Socceroos!"



Jared Borgetti, mexikanischer Fußballveteran: "Das Tor, das ich bei der FIFA Fußball-Weltmeisterschaft 2002 gegen Italien erzielt habe, wurde zu einem der besten aller Zeiten gewählt. Schon deshalb solltest du Mexiko unterstützen." Der ehemalige Teamkollege und mexikanische Fußballveteran Luis Hernandez: "Einige der berühmtesten Momente bei FIFA-Weltmeisterschaften fanden in Mexiko statt: von der "Hand Gottes" bis zu unserem Tor im WM-Finale 1986. Übe deine mexikanische La Ola und unterstütze uns."



Der derzeitige portugiesische Torhüter Rui Patrício formulierte es ganz einfach: "Wir sind Europameister und haben den besten Torhüter der Welt. Außerdem weiß jeder, dass Portugal die besten Spieler der Welt hat. Unterstütze Portugal, unterstütze die Gewinner."



Masahiro Fukuda, der 45 Mal für Japan spielte: "Dies ist unsere sechste FIFA Fußball-Weltmeisterschaft in Folge und wir haben den ersten Platz in unserer Qualifikationsgruppe erreicht. Wir haben eine echte Chance, im Turnier voranzukommen, und mit deinem Glück und deiner Unterstützung können wir sicherlich Großartiges erreichen!"



Alexandre Guimarães, Nationalspieler von Costa Rica im Ruhestand, meinte schließlich: "Costa Rica hat bei der FIFA Fußball-WM 2014 gegen Italien gespielt und sie besiegt. Ein Spieler von Pirlos Kaliber kann eine solche unvorstellbare Niederlage vor allem im FIFA World Cup nie vergessen. Wir werden dieses Jahr wieder für Aufregung sorgen, also unterstütze uns, Andrea."



McDelivery und Uber Eats schließen sich zusammen und bieten Lieferungen für jedes Spiel an



Mehr als 3,2 Milliarden Menschen werden sich voraussichtlich in diesem Jahr den FIFA World Cup von zuhause aus ansehen. McDonald's, der offizielle Sponsor des FIFA World Cup, hat sich mit Uber Eats zusammengeschlossen, um erstmals McDelivery während einer FIFA Fußball-WM in 26 Ländern anzubieten.



Fans der FIFA Fußball-WM 2018 können die Uber Eats-App herunterladen (App Store (https://itunes.apple.com/) oder Google Play (https://play.google.com/)), um ihre Lieblingsgerichte von McDonald's für jedes Spiel während der FIFA Fußball-Weltmeisterschaft 2018 in weniger als 30 Minuten direkt nach Hause geliefert zu bekommen.



Informationen zu McDonald's:



McDonald's ist mit über 37.000 Standorten in 120 Märkten das führende Gastronomieunternehmen weltweit. Über 90 Prozent der McDonald's-Restaurants auf der ganzen Welt werden von unabhängigen lokalen Geschäftsleuten geführt.



Informationen zu McDelivery:



Mit über zwei Jahrzehnten Liefererfahrung in Asien und dem Mittleren Osten ist McDonald's bereits einer der größten globalen Anbieter für Lieferservices. Weltweit setzt McDonald's verschiedene Modelle für McDelivery ein, unter anderem auch die Zusammenarbeit mit verschiedenen Drittunternehmen für die Auftrags- und Lieferabwicklung. McDelivery ist derzeit von fast 12.000 Restaurants in 61 Märkten erhältlich.



Informationen zu Uber Eats:



Uber Eats ist die eigenständige App von Uber zur Bestellung von Mahlzeiten. Damit bekommen Sie Ihre Essenslieferung genauso einfach wie eine Mitfahrgelegenheit, egal ob Sie zuhause, im Büro oder im Park sind. Uber nutzt seine Technologie und erweitert sein Fahrernetzwerk, um hungrige Kunden mit Essen zu versorgen. Die Kunden können ihre Bestellung nachverfolgen, es wird ihnen eine voraussichtliche Lieferzeit genannt, und sie können das gleiche Konto nutzen, das sie für Mitfahrgelegenheiten verwenden. Uber Eats ist weltweit in mehr als 200 Städten erhältlich und liefert Millionen von Menschen das richtige Essen - derzeit ganz einfach mit einem Fingertipp.



