BOOST Issuer plc -Daily Fund Prices 08-Jun-18 Fund Dealing ISIN Code Shares in Base Net Assets NAV/Share Date Issue Currency



Boost FTSE 100 3x 08/06/2018 IE00B88D2999 16543 GBP 4145941.748 250.6160761 Leverage Daily ETP



Boost FTSE 100 3x 08/06/2018 IE00B7VB3908 349640 GBP 4548771.574 13.0098718 Short Daily ETP



Boost EURO STOXX 50 3x 08/06/2018 IE00B7SD4R47 38685 EUR 8333129.045 215.4098241 Leverage Daily ETP



Boost EURO STOXX 08/06/2018 IE00B8JF9153 1352379 EUR 9142625.832 6.7604021 50 3x Short Daily ETP



Boost LevDAX 3x 08/06/2018 IE00B878KX55 30860 EUR 7791030.273 252.4637159 Daily ETP



Boost ShortDAX 08/06/2018 IE00B8GKPP93 1082559 EUR 6590146.222 6.0875631 3x Daily ETP



Boost S&P 500 3x 08/06/2018 IE00B7Y34M31 151520 USD 97711105.23 644.8726586 Leverage Daily ETP



Boost S&P 500 3x 08/06/2018 IE00B8K7KM88 3708272 USD 19752994.86 5.3267384 Short Daily ETP



Boost NASDAQ 100 3x 08/06/2018 IE00B8W5C578 18676 USD 24538672.43 1313.91478 Leverage Daily ETP



Boost NASDAQ 100 3x 08/06/2018 IE00B8VZVH32 11209049 USD 22676967.62 2.0230947 Short Daily ETP



Boost WTI Oil 3x 08/06/2018 IE00B7ZQC614 66530103 USD 87616486.5 1.316945 Leverage Daily ETP



Boost WTI Oil 3x 08/06/2018 IE00B7SX5Y86 1674617 USD 47031536.56 28.0849511 Short Daily ETP



Boost Gold 3x Leverage 08/06/2018 IE00B8HGT870 845355 USD 19159629.97 22.6645965 Daily ETP



Boost Gold 3x Short 08/06/2018 IE00B6X4BP29 21475 USD 2236787.207 104.1577279 Daily ETP



Boost Copper 3x 08/06/2018 IE00B8JVMZ80 112410 USD 2957901.018 26.3135043 Leverage Daily ETP



Boost Copper 3x 08/06/2018 IE00B8KD3F05 50997 USD 2347891.961 46.0398055 Short Daily ETP



Boost Natural Gas 08/06/2018 IE00B8VC8061 228880196 USD 39742711.46 0.1736398 3x Leverage Daily ETP



Boost Natural Gas 08/06/2018 IE00B76BRD76 363650 USD 12072574.96 33.1983362 3x Short Daily ETP



Boost Silver 3x 08/06/2018 IE00B7XD2195 7599018 USD 23468640.77 3.0883781 Leverage Daily ETP



Boost Silver 3x 08/06/2018 IE00B8JG1787 7415 USD 712936.1394 96.1478273 Short Daily ETP



Boost FTSE 100 2x 08/06/2018 IE00B94QKF15 56180 GBP 1997292.218 35.55165928 Short Daily ETP



Boost FTSE 100 1x 08/06/2018 IE00B94QKG22 37367 GBP 2316613.704 61.99624545 Short Daily ETP



Boost FTSE 100 2x 08/06/2018 IE00B94QKC83 3909 GBP 681838.0286 174.4277382 Leverage Daily ETP



Boost FTSE 250 1x 08/06/2018 IE00BBGBF313 933787 GBP 45751000.68 48.99511417 Short Daily ETP



Boost FTSE 250 2x 08/06/2018 IE00B94QKJ52 8686 GBP 2125598.053 244.7154102 Leverage Daily ETP



Boost TOPIX 1x Short 08/06/2018 IE00BBGBF420 51500 JPY 246553524.5 4787.447077 Daily ETP



Boost TOPIX 2x Leverage 08/06/2018 IE00BBGBF537 8140 JPY 164140619.1 20164.69522 Daily ETP



Boost Palladium 08/06/2018 IE00B94QLR02 18585 USD 849188.5762 45.6921483 1x Short Daily ETP



Boost Palladium 08/06/2018 IE00B94QLN63 10471 USD 1489688.608 142.2680363 2x Leverage Daily ETP



Boost Natural Gas 08/06/2018 IE00B94QL251 4863 USD 651144.5803 133.8977134 2x Short Daily ETP



Boost Natural Gas 08/06/2018 IE00B94QKX96 134951 USD 456346.0911 3.3815688 2x Leverage Daily ETP



Boost Gold 2x Short 08/06/2018 IE00B94QKT50 5200 USD 358906.4617 69.0204734 Daily ETP



Boost Gold 1x Short 08/06/2018 IE00B94QKW89 4394 USD 379714.9139 86.416685 Daily ETP



Boost Gold 2x Leverage 08/06/2018 IE00B94QKS44 8604 USD 712197.7735 82.7751945 Daily ETP



Boost Silver 2x 08/06/2018 IE00B94QL921 13015 USD 792819.2125 60.9158058 Short Daily ETP



Boost Silver 2x 08/06/2018 IE00B94QL699 14638 USD 617233.8433 42.1665421 Leverage Daily ETP



Boost FTSE MIB 3x 08/06/2018 IE00B873CW36 3870011 EUR 36109925.18 9.3307035 Short Daily ETP



Boost FTSE MIB 3x 08/06/2018 IE00B8NB3063 460905 EUR 37310887.5 80.951362 Leverage Daily ETP



Boost BTP 10Y 3x 08/06/2018 IE00BKT09149 16280 EUR 1584624.079 97.3356314 Leverage Daily ETP



Boost BTP 10Y 3x 08/06/2018 IE00BKS8QM96 165301 EUR 10363566.56 62.6951232 Short Daily ETP



Boost Bund 10Y 3x 08/06/2018 IE00BKT09255 4325 EUR 578481.414 133.7529281 Leverage Daily ETP



Boost Bund 10Y 3x 08/06/2018 IE00BKS8QN04 361249 EUR 19717619.8 54.5817976 Short Daily ETP



Boost Gilts 10Y 3x 08/06/2018 IE00BKT09479 821 GBP 113183.3064 137.8603001 Leverage Daily ETP



Boost Gilts 10Y 3x 08/06/2018 IE00BKS8QQ35 160404 GBP 8054166.629 50.21175674 Short Daily ETP



Boost US Treasuries 10Y 3x 08/06/2018 IE00BKT09032 2500 USD 239392.8908 95.7571563 Leverage Daily ETP



Boost US Treasuries 10Y 3x 08/06/2018 IE00BKS8QT65 100711 USD 8785744.098 87.2371846 Short Daily ETP



Boost EURO STOXX Banks 08/06/2018 IE00BLS09N40 927486 EUR 21734178.63 23.4334304 3x Leverage Daily ETP



Boost EURO STOXX Banks 08/06/2018 IE00BLS09P63 174700 EUR 3964145.355 22.6911583 3x Short Daily ETP



Boost Long USD Short 08/06/2018 IE00BLNMQS92 27827 EUR 3017803.08 108.4487397 EUR 5x Daily ETP



Boost Short USD Long 08/06/2018 IE00BLNMQT00 94249 EUR 3518244.964 37.3292551 EUR 5x Daily ETP



Boost WTI 08/06/2018 IE00BVFZGC04 72808 USD 1504721.778 20.6669841 Oil ETC



Boost WTI Oil 1x 08/06/2018 IE00BVFZGF35 18027 USD 1397806.275 77.5395948 Short Daily ETP



Boost WTI Oil 2x 08/06/2018 IE00BVFZGG42 32385 USD 1403118.605 43.3261882 Leverage Daily ETP



Boost WTI Oil 2x 08/06/2018 IE00BVFZGH58 30560 USD 1194178.081 39.0765079 Short Daily ETP



Boost Brent 08/06/2018 IE00BVFZGD11 184613 USD 4768654.293 25.8305444 Oil ETC



Boost Gold 08/06/2018 IE00BVFZGK87 95954 USD 2526616.34 26.3315374 ETC



Boost Natural Gas 08/06/2018 IE00BVFZGL94 24751 USD 510344.6831 20.6191541 ETC



Boost BTP 10Y 5x 08/06/2018 IE00BYNXNS22 132750 EUR 8376178.071 63.0973866 Short Daily ETP



Boost Bund 10Y 5x 08/06/2018 IE00BYNXPH56 121915 EUR 5660642.68 46.43106 Short Daily ETP



Boost US Treasuries 10Y 5x 08/06/2018 IE00BYNXPJ70 10254 USD 948283.3779 92.479362 Short Daily ETP



Boost Long USD Short 08/06/2018 IE00BYNXPK85 22586 EUR 1734729.064 76.8055018 EUR 4x Daily ETP



Boost Short USD Long 08/06/2018 IE00BYNXPM00 23282 EUR 1943471.86 83.4752968 EUR 4x Daily ETP



Boost Brent Oil 3x 08/06/2018 IE00BYTYHS72 43270 USD 3305618.794 76.3951651 Leverage Daily ETP



Boost Brent Oil 3x 08/06/2018 IE00BYTYHR65 713057 USD 5350244.65 7.5032496 Short Daily ETP



Boost Emerging Markets 3x 08/06/2018 IE00BYTYHN28 32996 USD 7480390.176 226.7059697 Leverage Daily ETP



Boost Emerging Markets 3x 08/06/2018 IE00BYTYHM11 59668 USD 1314039.258 22.0225122 Short Daily ETP



Boost S&P 500 VIX Short-Term Futures 08/06/2018 IE00BYTYHQ58 176489399 USD 11949338.3 0.0677057 2.25x Leverage Daily ETP



Boost FTSE MIB Banks 08/06/2018 IE00BYMB4Q22 87696 EUR 11897856.4 135.6715973 ETP



Boost Bund 30Y 3x 08/06/2018 IE00BF4TW453 2940 EUR 279980.6132 95.2315011 Short Daily ETP



Boost Gilts 10Y 1x 08/06/2018 IE00BF4TW560 2580 EUR 25893670.12 10036.30625 Short Daily ETP



Boost US Treasuries 30Y 3x 08/06/2018 IE00BF4TW784 3500 EUR 406765.1242 116.2186069 Short Daily ETP



