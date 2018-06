Zürich - UBS feiert 25 Jahre als Lead Partner der Art Basel mit einer speziellen Präsentation von Arbeiten des Künstlers Carlos Cruz-Diez aus der UBS Art Collection, die vom 14. bis zum 17. Juni 2018 in der UBS Lounge gezeigt werden. Carlos Cruz-Diez gilt als einer der wichtigsten Denker des 20. Jahrhunderts im Bereich der Farben und ist ein Meister im Schaffen von interaktiven visuellen Erlebnissen.

Diese Werke aus der UBS Art Collection, waren Teile einer architektonischen Intervention von Cruz-Diez aus den 1970er Jahren am ehemaligen Hauptsitz der Schweizerischen Bankgesellschaft in Zürich. Dabei wurden chromokinetische Elemente in Gebäudeteile integriert, sodass die Menschen in den Räumen sowie auf den Korridoren und Gemeinschaftsflächen von einem ständig wechselnden Farbschema in Bann gezogen wurden.

Die an der Art Basel in Basel präsentierten Arbeiten werden zum ersten Mal seit 2011 zusammen ausgestellt. Einige der Arbeiten wurden in wichtigen UBS Gebäuden in London, Hongkong und Panama gezeigt. Für die UBS Art Collection war es eine einzigartige Gelegenheit eng mit dem Atelier von Cruz-Diez zusammenzuarbeiten und diese Kunstwerke für die Ausstellung in der Lounge wieder in Stand zu setzen.

Carlos Cruz-Diez sagt: «Das 'Environnement Chromatique" am Hauptsitz der Schweizerischen Bankgesellschaft (UBS), an dem ich über vier Jahre gearbeitet habe, zählt zu meinen schönsten Erinnerungen im Bereich der Integration von Kunst in die Architektur. Kunst ist ein komplexes Konstrukt aus Kommunikation, Ausdruck und Kreation. Jedes Kunstwerk, jedes menschliche Erzeugnis, ist wichtig, wenn es bestehende Denkweisen verändert.»

Mary Rozell, Global Head of the UBS Art Collection, erklärt: «Die Beziehung zwischen der UBS Art Collection und Carlos Cruz-Diez verdeutlicht den Ansatz der Sammlung, die seit vielen Jahren auf eine enge Zusammenarbeit mit zeitgenössischen Künstlern setzt. Eine der Hinterlassenschaften unserer Sammlung sind

anspruchsvolle , standortspezifische Auftragswerke, die in enger Zusammenarbeit mit verschiedenen internationalen Künstlern entstehen.»

Martin Blessing, Co-President, Global Wealth Management, UBS: «Sammlungen werden durch ihr Publikum lebendig. Wir wollen unsere Sammlung möglichst vielen Menschen präsentieren. Aus diesem Grund und anlässlich der Wiedereröffnung unseres Hauptsitzes in der Bahnhofstrasse in Zürich, planen wir eine Ausstellung bedeutender Werke aufstrebender und etablierter Künstler.»

UBS sammelt seit 60 Jahren aus Überzeugung zeitgenössische Kunst. Wir sind der Meinung, dass Kunst von heute inspiriert und zu innovativem Denken anregt. Mit über 30 000 Werken ist die UBS Art Collection eine der bedeutendsten Unternehmens-Sammlungen der Welt. UBS unterstützt Künstler und Galerien und leiht Werke für Ausstellungen an wichtige Kunstmuseen und Kultureinrichtungen aus. Momentan werden 54 Werke von Ed Ruscha aus der UBS Art Collection in einer Sonderausstellung im renommierten Louisiana Museum of Modern Art in Humlebæk in Dänemark gezeigt. Ed Ruscha VERY: Works from the UBS Art Collection ist noch ...

Den vollständigen Artikel lesen ...