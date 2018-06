Nach Jahren des Zanks und Stillstands um Einfluss und Standards wird die digitale Krankenakte doch noch Realität, aber anders als geplant.

Die elektronische Gesundheitskarte ist so etwas wie der Flughafen BER der Gesundheitswirtschaft. Lange versprochen, endlos geplant, immer wieder verschoben und doch nie wirklich fertig. Derzeit, so der Plan der Koalition, soll das Paket aus digitalem Versichertenausweis und der elektronischen Patientenakte spätestens 2021 eingeführt sein. Rund 20 Jahre nach Beginn der Planungen. Aber noch ist das nicht mehr als ein - weiterer - Termin.

Und einer, der zunehmend unwichtiger erscheint. Jenseits aller staatlichen Planungen kommt die Digitalisierung des Gesundheitswesens nach jahrelangem Stillstand und Gezänk auf einmal an ganz anderer Stelle in Schwung. Die Angebote kommen in so großer Zahl und mit so vielfältigen Funktionen auf dem Markt, dass sie die staatliche Gesundheitskarte am Ende womöglich in weiten Teilen obsolet machen.

Am Montag, pünktlich zum Start der IT-Messe Cebit, verkünden die Versicherer DKV, Generali und Signal Iduna in Hannover, dass sie die bestehenden (meist App-basierenden) Info-Angebote für ihre Kunden bis Ende des Jahres um eine elektronische Gesundheitsakte erweitern wollen. "Unsere Kunden verfügen momentan über viele medizinische Dokumente und Daten, die sie nicht ausreichend kennen, verstehen oder nutzen können", so Mirko Tillmann, Vorstand der Generali-Tochter Central. "Wir geben ihnen nun einen persönlichen digitalen Gesundheitsmanager in die Hand, mit dem sie ihre Gesundheit anbieterübergreifend managen können", ergänzt Clemens Muth, Vorstandschef der DKV-Krankenversicherung.

Die neue, kurz eGA genannte, Funktion soll deshalb ein zentraler Speicher für Gesundheitsdaten und -dokumente werden, für Rezepte und Arztbriefe, für Röntgendateien und Diagnosen, für Allergielisten und Notfallkontakte, und alles digitalisiert, erfasst und gespeichert unter der Kontrolle der Versicherten. Künftig wollen die Versicherungen auch Dienste wie einen Check der persönlichen Medikation auf Unverträglichkeiten ...

