Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die Marktakteure richten den Fokus in der neuen Woche auf die Ratssitzungen der beiden wichtigsten Notenbanken, der FED und der EZB, so die Analysten der Helaba. In den USA stünden die Zeichen auf Zinserhöhung. Dies sei hinreichend kommuniziert worden und marktseitig vollständig eskomptiert. Interessanter werde sein, inwiefern die Kommunikation der US-Notenbank Hinweise auf den weiteren geldpolitischen Ausblick enthalte. Bisher habe die Mehrheit der FOMC-Mitglieder drei Zinserhöhungen im Verlauf des Jahres 2018 signalisiert. Zusammen mit dem Zinsschritt in dieser Woche seien zwei durchgeführt und für das gesamte zweite Halbjahr bliebe nur noch ein Schritt. Derweil dürfte die wirtschaftliche Dynamik in ...

