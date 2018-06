Zürich (www.aktiencheck.de) - Roche-Aktienanalyse von Aktienanalyst Stefan Schneider von Vontobel Research: Stefan Schneider, Aktienanalyst von Vontobel Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Pharmagiganten die Roche AG (ISIN: CH0012032113, WKN: 851311, Ticker-Symbol: RHO, SIX Swiss Ex: RO, Nasdaq OTC-Symbol: RHHBF) weiterhin zu kaufen. Die FDA habe die Zulassung für Venclexta plus Rituxan für 2L+ CLL (mit oder ohne 17p-Deletion) auf Grundlage der Phase-III-MURANO-Studie erteilt. . [mehr] HSBC Trinkaus & Burkhardt Dialog Semiconductor-Aktie (Wochenchart): Intakter Abwärtstrend - Chartanalyse Kirchheim-NabernDüsseldorf (www.aktiencheck.de) - Dialog Semiconductor-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt: Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Smartphone-Zulieferers Dialog Semiconductor plc (ISIN: GB0059822006, WKN, 927200, Ticker-Symbol: DLG, NASDAQ OTC-Symbol: DLGNF) charttechnisch unter die Lupe. Seit gut 15 Monaten hätten Dialog-Aktionare einen schweren Stand. Durch die charttechnische Brille betrachtet laste ein abgeschlossenes Dopp. [mehr] Vorstandswoche.de SMA Solar Technology-Aktie: CEO Pierre-Pascal Urbon macht kräftig Kasse - Aktienanalyse Haar (www.aktiencheck.de) - SMA Solar Technology-Aktienanalyse von "Vorstandswoche.de": Die Aktienexperten von "Vorstandswoche.de" nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Wechselrichter-Herstellers für die Solarindustrie SMA Solar Technology AG (ISIN: DE000A0DJ6J9, WKN: A0DJ6J, Ticker-Symbol: S92, Nasdaq OTC-Symbol: SMTGF) unter die Lupe. Pierre-Pascal Urbon, Vorstandssprecher der SMA Solar AG, habe kräftig Aktien verkauft und dabei 4 Mio. Euro erlöst. Mitglieder seiner Familie hätten Aktien . [mehr] Kolumnen mehr > Feingold-Research Reverse Bonuszertifikate - Absichern mit Köpfchen Aktuell befinden wir uns in einer Phase, in der der Markt sehr teuer ist und der Markt für uns nach oben begrenzt scheint. Neben Put-Optionsscheinen bieten Reverse-Bonus-Zertifikate eine attraktive Möglichkeit sich gegen fallende Kurse abzusichern. Goldman Sachs ist auf diesem Gebiet führend und stellt Anlegern eine breite Auswahl an attraktiven Scheinen, wie unter anderem die Dax-Reverse-BonusseGD8J9FundGD9EZG, zur Verfügung. Wir stellen Ihnen die Goldman Sachs-Akademie vor, in der die Struktur und Funktionsweise von Reverse-Bonus-Zertifikaten ausführlich und sehr verständlich erklärt wird: Reverse-Bonus-Zertifikate - Reverse bedeutetumgekehrt - wenden das Bonuskonzept in spiegelverkeh. [mehr] Walter Kozubek SAP-Calls mit 75%-Chance bei Fortsetzung der Rally Mit dem heutigen Kursanstieg auf bis zu 101,78 Euro verzeichnete die in einem derzeit steilen Aufwärtstrend liegende SAP-Aktie (ISIN: DE0007164600) wieder einmal ein neues Allzeithoch. Erfüllen sich die Erwartungen der Analysten der Credit Suisse, die die Geschäftsperspektiven des Softwarekonzerns als positiv einstufen und das Kursziel der als "Outperform" eingestuften Aktie von 102 auf 120 Euro angehoben haben, dann sollte der Aktienkurs noch über beträchtliches Aufwärtspotenzial verfügen. Wenn die SAP-Aktie auf ihrem Weg zu diesem Kursziel innerhalb des kommenden Monats zumindest auf 106 Euro zulegen kann, dann werden risikobereite Anleger mit Long-Hebelprodukten hohe Renditechancen vorfinden. Call-Optionsschein mit Basispreis bei 102 Euro De. [mehr] CMC Markets DAX nimmt noch einmal Anlauf - Trump bleibt allein zu Haus Die Isolation Trumps im internationalen Staatenverbund wurde am Wochenende auf dem G7-Treffen erneut bestätigt. Nachdem die Abschlusserklärung bereits vor einem Jahr fast scheiterte, ließ Trump es dieses Mal ganz platzen.Die Finanzmärkte allerdings sehen die Situation noch gelassen. Der positive Trend vor allem an der Wall Street aus der vergangenen Woche setzt sich fort. Die Themen dieser Woche sind das anstehende Treffen zwischen Trump und dem nordkoreanischen Diktator in Singapur sowie die Sitzungen der drei großen Zentralbanken der Welt. Auf eine weitere Zinsanhebung der US-Notenbank sind die Börsen bereits hinlänglich vorbereitet. Die Wahrscheinlichk. [mehr] Analysen / Aktien mehr > Aktien Global

Den vollständigen Artikel lesen ...