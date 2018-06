Der isolierte Kabelstrang wird prozesssicher abgedichtet, so dass kein Schaum aus dem Werkzeug austritt. Nur dadurch wird die erforderliche Bauteilqualität erreicht. Die Serienwerkzeuge für das Kabelumschäumen werden komplett in Stahl gefertigt und am Werk abgemustert und getestet. Vorab wird insbesondere bei kritischen Bauteilen geprüft, ob Abdichtung und Einschäumverhalten passen. Der Schaumeintrag ...

Den vollständigen Artikel lesen ...