Der Wirtschaftsaufschwung in Europa wirkt sich sichtbar positiv auf die Attraktivität des Wirtschaftsraums aus. Ausländische Direktinvestitionen (Foreign Direct Investment, FDI) in Europa stiegen 2017 bereits zum fünften Mal in Folge auf ein neues Allzeithoch: Die Anzahl der Investitionsprojekte kletterte im Vergleich zu der im Vorjahr aufgestellten Rekordmarke um zehn Prozent auf 6.653. Dadurch wurden im vergangenen Jahr insgesamt 353.469 neue Arbeitsplätze geschaffen. Das sind die Ergebnisse des 16....

