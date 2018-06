BERLIN (Dow Jones)--Die Deutschen sehen angesichts der Spannungen mit den USA und der Unsicherheit in Italien mit wachsendem Pessimismus auf die wirtschaftliche Entwicklung. Im RTL/n-tv-Trendbarometer äußerten 43 Prozent der Bundesbürger die Befürchtung, dass "die wirtschaftlichen Verhältnisse in Deutschland sich in den kommenden Jahren verschlechtern werden" - ein Zuwachs um 17 Prozentpunkten seit Januar.

Nur noch 18 Prozent der Befragten erwarteten eine Verbesserung der Wirtschaftslage, 36 Prozent keine Veränderung. "Die ökonomischen Erwartungen der Deutschen sind so pessimistisch wie nie in den letzten vier Jahren", sagte Forsa-Chef Manfred Güllner der Mediengruppe RTL. Das liege vor allem an der Politik von US-Präsident Donald Trump.

Die politische Stimmung in Deutschland blieb hingegen stabil. Die Union verlor einen Prozentpunkt auf 33 Prozent, während die SPD wie in der Vorwoche auf 18 Prozent kam. Unverändert waren auch die Werte für die Grünen mit 12 Prozent, die Linke mit 10 Prozent und die AfD mit 13 Prozent. Die FDP legte um einen Prozentpunkt auf 9 Prozent zu.

Wenn die Kanzlerin oder der Kanzler direkt gewählt werden könnte, würden sich beim Duell Andrea Nahles gegen Angela Merkel 14 Prozent für Nahles entscheiden und damit ein Prozentpunkt mehr und unverändert 49 Prozent für Merkel. Beim Duell Olaf Scholz gegen Merkel würden 21 Prozent Scholz wählen und damit ebenfalls ein Prozentpunkt mehr und unverändert 44 Prozent Merkel. Für die Erhebung befragte das Forsa-Institut vom 4. bis 8. Juni insgesamt 2.504 repräsentativ ausgesuchte Bundesbürger.

