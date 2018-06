Hemdenhersteller ETERNA ist weiter auf Kurs und hat im ersten Quartal 2018 das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) um 24,1% auf 2,8 Millionen Euro gesteigert (Vorjahr: 2,3 Millionen Euro). ETERNA verfügt damit über eine zweistellige EBITDA-Marge von 10,9% (Vorjahr: 8,9%). Die überproportionale operative Ergebnisverbesserung sei vor allem über verbessertes Warenmanagement und niedrigere Abschriften erzielt worden. Gleichzeitig sei gezielt in die Bereiche IT und Marketing investiert worden, so ETERNA. Die Anleihe des Modeunternehmens notiert aktuell bei starken 110%.

Den Umsatz konnte ETERNA in den ersten drei Monaten 2018 um 0,7% auf 25,6 Millionen Euro steigern, dabei verzeichnete das Inlandsgeschäft allerdings einen leichten Rückgang in Höhe von 0,3%. Wachstumstreiber war und ist demnach weiter das Exportgeschäft. Für 2018 rechnet das Unternehmen mit einem erneuten Umsatzrekord.

Hinweis: Im Jahr 2017 konnte ETERNA einen Umsatz von 110 Millionen Euro erwirtschaften.

Ergebnis ...

Den vollständigen Artikel lesen ...